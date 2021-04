Utilizador cria mega gráfica RTX 4090 com 12 ventoinhas como piada de 1 de abril

No dia 1 de abril celebra-se o Dia das Mentiras e, nesta data, é necessário especial cuidado com as notícias divulgadas pois muitas, apesar de parecerem verdade, não passam de rasteiras para enganar os leitores.

Mas há mentiras que merecem ser partilhadas, como esta de um utilizador que criou uma mega placa gráfica GeForce RTX 4090. A enorme GPU conta então com 12 ventoinhas e uns incríveis 48 GB de VRAM. E mesmo que não seja verdade, não deixa de ser um equipamento interessante e curioso.

Por muito atentos que sejamos, no dia das mentiras é normal acreditarmos nalguma história inventada. Especialmente com a Internet tornou-se mais ‘fácil’ sermos enganados.

Mas meio de tantas mentiras escritas e divulgadas ontem, há uma que é do interesse dos amantes da tecnologia, em especial do segmento gaming.

Criada RTX 4090 com 12 ventoinhas no dia das mentiras

Kasper Andersen é um dinamarquês de 20 anos que se dedica a recriar placas gráficas antigas. Mas, para o dia 1 de abril, o utilizador decidiu construir a sua própria placa gráfica GeForce RTX 4090.

Este equipamento traz consigo nada menos do que 12 ventoinhas, 48 GB de memória VRAM e utiliza 1.000 watts de potência.

O dinamarquês gravou um vídeo onde apresenta a sua RTX 4090 e demonstra o processo que levou à sua construção. Depois liga-a ao computador para fazer testes de benchmarking e, assim que sistema inicia, a mesa do computador treme imediatamente com toda a potência. Por sua vez, e como seria de esperar, este chip bate todos os outros nos testes de benchmark.

Veja o vídeo aqui:

Como se isso não bastasse para impressionar no Dia das Mentiras, a poderosa RTX 4090 desloca-se na mesa e embate no ecrã do monitor, deixando-o partido. Para que a situação não volte a acontecer, Andersen prende a mega gráfica à mesa com uma fita cola forte.

Já na parte final do vídeo, o utilizador mostra a RTX 4090 Ti, uma gráfica ainda maior, construída com 8 GPUs.

Apesar de ser mentira, esta GPU poderia ser o sonho de qualquer gamer e também de quem minera criptomoedas.