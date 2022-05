Sistema de arrefecimento da gráfica Nvidia GeForce RTX 4090 Ti revelado em imagens

Há cada vez mais informações acerca da próximas placas gráficas da linha Nvidia GeForce RTX 40. Estes são os equipamentos que os consumidores adeptos deste mercado agora mais esperam, e que já estarão quase prontos para ver a luz do dia e pousar nas prateleira das lojas.

Assim, agora foram reveladas várias imagens que, supostamente, mostram o sistema de arrefecimento do modelo GeForce RTX 4090 Ri - Founders Edition.

Reveladas imagens do sistema de arrefecimento da GeForce RTX 4090 Ti

Chegaram agora à Internet várias novas imagens que, supostamente, mostram o sistema de arrefecimento do modelo GeForce RTX 4090 Ti - Founders Edition, da gama da próxima geração Nvidia RTX 40. As imagens foram reveladas nos fóruns da Chiphell e mostram então um sistema de arrefecimento muito semelhante àquele que compõe o modelo GeForce RTX 3090 Ti. No entanto parece que há algumas ligeiras diferenças e alterações.

Caso consideremos que estas fotografias são mesmo verdadeiras, então a fabricante optou por manter o design de ventoinhas e várias barras a apontar em direções diferentes para ajudar na dissipação do calor.

Através das imagens pode-se induzir que este novo modelo topo de gama da Nvidia tem dimensões semelhantes à RTX 3090.

Outras imagens reveladas mostram parte da estrutura da possível placa gráfica Nvidia GeForce RTX 4090 Ti, uma vez que há a inscrição do modelo numa das partes da estrutura, como pode ver na segunda imagem abaixo.

No entanto ainda não se sabe com certeza se estas imagens correspondem realmente às GPUs da fabricante norte-americana ou se, pelo contrário, foram criadas e manipuladas.

Recentemente, houve também alguns leaks que davam conta que a GeForce RTX 4090 seria até duas vezes mais rápida do que a RTX 3090. Para além disso, as últimas informações indicam que a nova gama de placas gráficas Nvidia deverá chegar no terceiro trimestre deste ano, sendo que julho é o mês mais provável para o seu lançamento no mercado.