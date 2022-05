Final Fantasy XV já atingiu os 10 milhões de cópias vendidas

Se há um setor tecnológico que nunca passará de moda e será certamente do interesse dos utilizadores, esse mesmo é, sem dúvida, o mercado dos videojogos. Há cada vez mais ofertas e com uma qualidade gráficas incrivelmente superior àquela que havia há apenas alguns anos.

Frequentemente informámos sobre a quantidade de unidades vendidas de vários jogos e hoje é a vez de revelarmos que o jogo Final Fantasy XV conseguiu alcançar a marca dos 10 milhões de cópias vendidas, mas apenas seis anos após o seu lançamento oficial.

Final Fantasy XV já vendeu 10 milhões de cópias

Este não é um jogo novo em que rapidamente foi atingido um recorde de vendas. O Final Fantasy XV já foi lançado em novembro de 2016, mas agora está a assinalar a conquista de um número importante. O popular título de aventura RPG conseguiu alcançar os 10 milhões de cópias vendidas, quase seis anos após a sua chegada oficial ao mercado.

A novidade foi revelada e festejada pela conta oficial do Twitter dedicada ao jogo. Relembramos que o título chegou às consolas Xbox One e PlayStation 4 em 2016, e apenas dois anos depois é que teve a sua versão para PC.

Este é realmente um marco que merece ser celebrado, no entanto outros títulos menos populares publicados pela Square Enix conseguiram vender mais. Exemplo disso é o Rise of the Tomb Raider, com 11,8 milhões de cópias vendidas e o Tomb Raider de 2013, que vendeu 14,5 milhões de unidades. Por sua vez, os números das vendas de Final Fantasy XV são o dobro dos conseguidos pelo Final Fantasy VII Remake (5 milhões de cópias vendidas).

Na altura do lançamento, o jogo teve várias críticas negativas devido à forma como acabava a aventura. Esta situação levou a Square Enix a lançar uma atualização onde estes pormenores finais foram alterados, o que elevou novamente a popularidade do título.

Já jogou Final Fantasy XV?

