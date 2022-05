Basta abrirmos alguma rede social para nos depararmos, com bastante facilidade, com conteúdos desadequados, agressivos e violentos. Nesses casos podemos denunciar as publicações ou comentários, de forma a que esses mesmos elementos sejam analisados e removidos pelas plataformas.

De acordo com as recentes informações, a empresa Meta já quase que duplicou a quantidade de conteúdos violentos removidos da popular rede social Facebook.

Meta elimina quase o dobro de conteúdos violentos do Facebook

Segundo os dados revelados pelo Engadget, um novo relatório mostra que a Meta quase que duplicou a quantidade de conteúdos violentos removidos da rede social Facebook. Durante o primeiro trimestre de 2022, a empresa removeu 21,7 milhões de conteúdos por estes violarem as suas regras sobre violência e incitação à violência. Esta quantidade representa um aumento face aos 12,4 milhões eliminados no trimestre anterior.

Também no Instagram se verificou este aumento de remoções, embora mais ligeiramente. A rede social de imagem removeu nos primeiros três meses do ano um total de 2,7 milhões de publicações desadequadas, um valor acima dos 2,6 milhões removidos no último trimestre de 2021.

O relatório da Meta diz assim respeito à aplicação dos padrões comunitários aplicados no último trimestre. De acordo com a empresa de Mark Zuckerberg, este aumento de eliminação de conteúdos deve-se sobretudo a uma "expansão da nossa tecnologia de deteção proativa". Foi ainda indicado que mais de 98% das publicações removidas foram eliminadas mesmo antes de os utilizadores as denunciarem.

Por sua vez, estes dados surgem numa altura em que a Meta está a ser alvo de algumas críticas devido ao tempo que demora a responder às publicações desadequadas sobre o tiroteio em massa em Buffalo, Nova Iorque. Há, por exemplo, gravações ao vivo do massacre a circular no Facebook, e noutras plataformas, e que demoram a ser retiradas. Num dos casos, a publicação foi partilhada mais de 46.000 vezes no Facebook antes de ser eliminada, passadas mais de 9 horas depois de ter sido publicada.

O relatório indica ainda a quantidade de publicações que a empresa remove por engano. Nesse sentido, a Meta afirma que acabou por repor 756.000 publicações no Facebook que haviam sido retiradas injustamente.