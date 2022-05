Afinal a publicidade no Disney+ vai ter limites e não será para todos

Não é segredo que o Disney+ está a procurar alternativas para tornar o seu serviço de streaming mais apelativo. Quer assim ganhar novos utilizadores e cimentar os já existentes.

Se a escolha de uma subscrição suportada por publicidade vai ser uma certeza, surgem agora ainda mais detalhes. Esta não será mostrada a todos os utilizadores e onde surgir será controlada.

A maioria dos serviços de streaming procura garantir as melhores medidas para atrair e manter os utilizadores. As propostas apresentadas até agora não parecem variar e a escolha estará a recair sobre a apresentação de publicidade.

Estes planos vão assim reduzir o preço destes serviços, tornando-se ainda mais apelativos e interessantes. O Disney+ inicialmente tentou evitar este cenário, mas acabou por anunciar que o ia abraçar na sua plataforma.

A informação agora revelada mostra que este plano estará a ser preparado e que terá alguns limites. Esta publicidade deverá surgir apenas aos utilizadores identificados como adultos. Os perfis de criança ficam assim fora desta apresentação.

Também nos casos de programas dedicados a crianças e em contas onde não existem perfis de menores a publicidade será barrada. É mais uma forma do Disney+ proteger as crianças e não as expor à publicidade.

Por outro lado, e nos casos em que a publicidade será mostrada, esta também terá limites de tempo aplicados. Não deverá ultrapassar os 4 minutos ns vídeos que tenham 1 hora ou menos tempo.

Estas são duas medidas interessantes para a definição deste novo plano do Disney+ e que certamente agradará aos subscritores. Será a forma mais interessante para reduzir o custo, sem que isso implique ter acesso a menos conteúdo ou outros limites.