As redes sociais são atualmente uma das ferramentas online mais usadas em todo o mundo pela população. Existem já diversas plataformas diferentes neste setor e as mesmas são usadas para facilitar as mais variadas tarefas do nosso dia-a-dia.

Mas com a evolução das tendências, é sempre interessante sabermos como está o panorama geral ao nível das redes sociais. E em Portugal, que dados temos sobre a utilização destes serviços por parte dos portugueses? Um recente estudo revela algumas das mais procuradas respostas

Como está o 'estado da arte' das redes sociais em Portugal?

Nos dias que correm, praticamente todas as pessoas do mundo têm conta em pelo menos uma rede social. Estas plataformas são o palco para várias atividades, em especial a socialização, proximidade e facilidade de contacto com os amigos, familiares, colegas e também para se conhecerem pessoas novas.

São também o espaço mais visitado para se estar informado, para partilhar informações, para estar mais próximo das empresas, marcas e personalidades. Ou seja, estes serviços facilitam várias tarefas ao utilizador. E são também cada vez mais usados pelas marcas que, assim, conseguem estar em maior contacto com os seus clientes, promovendo os produtos e serviços de uma forma mais dinâmica e personalizada, usando também todos os benefícios do marketing digital para estimularem os seus negócios.

Desta forma, é importante saber o 'estado da arte' e as tendências neste segmento e, para isso, a analista de mercado Marktest revelou alguns dados interessantes. A empresa revelou alguns dados sobre a utilização das redes sociais em Portugal, inserida no seu estudo Os Portugueses e as Redes Sociais, agora atualizado com dados de 2022.

O estudo completo pretende conhecer os hábitos dos utilizadores de redes sociais, as redes que conhecem e que mais utilizam, que funcionalidades mais valorizam, a frequência de acesso a estas plataformas, entre outros. Mas a Marketest revelou de forma gratuita alguns resultados desse mesmo estudo, que já nos ajudam a ter uma noção das tendências ao nível destes serviços. Vamos então conhecê-los!

O TikTok já é a 4ª rede com maior notoriedade espontânea

O TikTok e o Telegram foram as redes que registaram maior crescimento relativo face a 2021

O número de redes sociais onde os portugueses têm conta mais que duplicou em 10 anos

O Instagram já é a rede com maior penetração entre os mais jovens

80% recordam ter visto publicidade nas redes sociais

Mais de um terço dos utilizadores costumam clicar em anúncios nas redes sociais

77% dos utilizadores mais jovens seguem figuras públicas nas redes sociais

Pode conhecer melhor o estudo através deste link.