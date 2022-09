A Proton sempre nos habituou a serviços com um nível de segurança e privacidade acima do esperado. Conseguem ter uma oferta que é focada na proteção dos utilizadores e em garantir que os seus dados não são acedidos por terceiros.

Depois de vermos várias vertentes da sua oferta, temos agora mais uma novidade desta empresa. O Proton Drive foi apresentado e é mais um serviço Cloud. Este não se limita a armazenar ficheiros, mas vai mais longe ao garantir um grau de privacidade muito acima do esperado.

Proton Mail, Calendar e VPN são serviços que muitos já se habituaram a ouvir e até a usar. Mais do que uma inovação na sua área atuação, estes serviços são focados na privacidade e na segurança dos dados dos seus utilizadores. São criados com esta ideia base e tudo se desenrola à sua volta.

É assim natural que o Proton Drive siga a mesma filosofia e que garanta agora aos seus utilizadores um grau de proteção elevado, em vários níveis e em várias frentes. Este é um serviço Cloud cifrado e que por isso irá atrair muitos utilizadores, em especial pela sua proteção.

Para além de garantir que os dados são armazenados e não podem ser acedidos pela própria Proton, também fica claro que mesmo que seja comprometida a conta, o acesso dependerá sempre de chaves que apenas o utilizador possui. Além disso, este serviço tem cifra nas comunicações de e para os seus servidores.

Por agora, o Proton Drive está aberto a todos e pode ser usado na sua versão web. Além disso, e ainda em testes, existe também um cliente Android que permite o acesso ao serviço a partir de um smartphone. Em breve outros clientes vão ser trazidos para este serviço Cloud.

Na sua vertente gratuita, o Proton Drive oferece aos utilizadores 1GB de armazenamento para imagens, documentos e vídeos. Existe ainda dois níveis pagos de 200 GB e 500 GB, por 3,99€ e 9.99 € por mês, respetivamente.

Com uma natureza open-source, qualquer um pode olhar ao código do Proton Drive e avaliar a segurança oferecida. Além disso, esta empresa está alojada na Suíça, onde as obrigações de segurança são elevadas, algo que oferecem a todos os utilizadores de forma nativa, independentemente de ser um plano pago ou gratuito desta Cloud.