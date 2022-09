A possibilidade de usar o WhatsApp em vários dispositivos, em especial nos tablets, é algo que é pedido há muito tempo. O serviço de mensagens não tem dado resposta a este desejo dos utilizadores, se bem que tem criado algumas pontes para trazer esta novidade.

Agora, e fruto de uma mudança realizada há algum tempo, podemos finalmente usar o WhatsApp num tablet, ainda que de forma limitada. Faz parte dos dispositivos associados e assim garante que há mais um lote de equipamentos onde podemos usar o serviço de mensagens.

É ainda um teste que o WhatsApp está a realizar, mas mostra bem qual será o caminho a seguir em breve. Falamos da possibilidade de usar finalmente este serviço de mensagens num tablet Android, de forma natural e sem ter de recorrer a algumas mudanças que muitos conhecem.

Presente na mais recente versão de testes, e limitado a alguns utilizadores, existe agora a possibilidade de colocar um tablet Android como um dispositivo associado. A forma de o fazer é igual à que temos já no PC, recorrendo ao browser ou ao cliente nativo.

Do que é revelado pelo WABetaInfo, esta novidade está a ser apresentada a alguns utilizadores, que apontam o seu smartphone para a instância do WhatsApp a correr no tablet. Só precisa de ser lido o código QR, o que deve ser feito pelo smartphone.

Ao fazer esta associação, o tablet Android passa a ser mais um dispositivo associado do WhatsApp do smartphone. Isso significa que todas as conversas vão ser sincronizadas entre os 2 dispositivos, independentemente origem destas mensagens.

Este não é ainda o esperado cliente dedicado aos tablets, mas é já um passo importante que o WhatsApp dá neste sentido. Da mesma forma que o PC ou o browser podem ser agregados a uma conta do WhatsApp, este dispositivo passa a garantir que estes novos dispositivos estão abertos a este serviço de mensagens.

Esta é ainda uma novidade limitada aos utilizadores da versão de testes do WhatsApp, que em breve será alargado a mais dispositivos e contas. É sem qualquer dúvida uma excelente notícia e que abre a porta deste serviço de mensagens a novas áreas.