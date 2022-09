A Samsung tem estado muito ativa a prepara a nova One UI 5, baseada no Android 13 e com muitas novidades. Esta versão está já em testes e a ser preparada, para ser lançada muito em breve.

Esta nova versão está já em testes e a ser avaliada, para corrigir situações encontradas. O que se sabe agora eleva ainda mais o que se esperava. Conhecem-se os smartphones da Samsung que vão receber a One UI 5 e o Android 13 ainda este ano.

O processo de atualização de todos os modelos de smartphones da Samsung é demorado, dado o volume de equipamentos disponíveis. A marca já iniciou o processo de testes e avaliação da One UI 5 e em breve o Android 13 vai ser aberto a todos.

Claro que todos querem estar na linha da frente desta atualização para a nova versão e a lista de equipamentos agora revelada é importante. Esta revela quais os modelos que recebem a nova versão ainda em 2022.

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A53

A grande maioria dos equipamentos aqui presentes tinha já um grau de certeza de que estariam na linha da frente para a atualização para o Android 13. A marca segue normalmente uma hierarquia baseada nos seus modelos de topo, escalando depois pelo seu ano de lançamento. Com a One UI 5 deverá seguir um modelo igual.

No entanto, e como se pode ver, há uma novidade nesta lista. Falamos da presença de um modelo da linha A, que assim traz para os modelos de gama média a nova versão. Naturalmente que mais tarde, já em 2023, a lista de equipamentos abrangidos será alargada.

Não se sabe ainda quais as datas certas para que esta nova versão seja lançada de forma global. A One UI 5 estará praticamente terminada e pronta a ser disponibilizada, tendo o Android 13 incorporado, com todas as suas novidades que a Google preparou ao longo de vários meses.

A Samsung mostra assim que mantém a sua política de atualizações rápidas e alargadas. A One UI 5 ficará assim disponível e pronta a ser avaliada por todos, mostrando os extras que traz e que se somam ao novo Android 13.