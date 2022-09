A Samsung tem a ser preparada a chegada do Android 13 através da One UI 5, com testes a decorrerem já com o Galaxy S22. Estes pretendem eliminar problemas e garantir que a melhor versão do novo sistema da Google chega aos smartphones da marca.

Infelizmente nem tudo são boas notícias, ao contrário do que muitos utilizadores esperavam. Esta versão não vai chegar para todos os smartphones da Samsung e há agora a lista dos que vão ficar de fora.

A lista de smartphones da Samsung é extensa e as propostas abundam, para todas as áreas. As opções têm melhorado no que toca às atualizações, com as novas regras da empresa para esta área. São mais versões e assim traz uma vida mais extensa aos equipamentos.

Com base nestas regras, a One UI 5 e o Android 13 tem já a sua lista de equipamentos de destino. São os modelos mais recentes e que assim têm acesso a estas novidades. Por outro lado, a lista dos primeiros a não ter acesso a estas versões também já existe.

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Fold

Como podem ver na lista acima, estes smartphones deixam de ter acesso a estas versões oficiais do Android, ficando assim com o Android 12 e a One UI 4. Não são equipamentos que chegam ao seu fim de vida, mas que acabam por ficar limitados desse momento em diante.

Ainda assim, estes equipamentos não vão terminar o seu suporte da Samsung. Passam agora a receber atualizações de segurança, mas que vão chegar apenas de forma periódica. Estas correções de segurança estão agora garantidas por 2 anos.

Do lado oposto, os modelos que chegaram depois dos que estão nesta lista vão em breve ter acesso a todas as novidades da Google para o Android 13. A Samsung vai adaptar esta versão para a sua personalização e assim criar a esperada One UI 5.

Estas não são boas notícias para quem tem um destes modelos Galaxy da Samsung. A marca cumpre assim mais uma lista de atualizações e deixa para trás estes modelos, garantindo apenas que estes não ficam expostos a falhas e problemas de segurança.