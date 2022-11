Envio de placas gráficas cai para quantidades idênticas às de 2008

Parece que o mundo tecnológico tem sempre algo com que se preocupar... e se não é um problema, há-de ser outro para condicionar a normal fluidez do escoamento de produtos. Ou seja, se antes tinhamos a sombra da pandemia a condicionar o stock e os envios de equipamentos, atualmente temos o monstro da inflação que está a amedrontar os possíveis consumidores e, como tal, tem sido complicado vender as unidades que estão a chegar às lojas.

E nada como números e análises concretas ao mercado para termos uma ideias mais realista do sucedido. Como tal, de acordo com as mais recentes informações, o envio de placas gráficas caiu para níveis idênticos aos do ano do 2008, quando a crise no setor tecnológico se instalou.

A crise no envio de placas gráficas

De acordo com os novos dados divulgados pelo novo relatório do analista Jon Peddie Research acerca de placas gráficas e processadores, há a destacar vários pormenores que geram preocupação com o que se passa neste setor. Assim, os detalhes mostram que o envio de placas gráficas para o terceiro trimestre de 2022 está ao nível daqueles que se viveram no ano de 2008, uma época difícil para o setor. Portanto, alguns canais já nem falam apenas de recessão, mas sim de uma crise que está a afetar vários segmentos, entre eles o tecnológico.

Os dados do JPR mostram que, ao todo, o envio anual de GPUs para todas as plataformas caiu 25,1% neste trimestre face ao ano passado, onde a queda havia sido de 15,43% para gráficas de desktop e 30% para portáteis, a maior queda desde 2009. Se falarmos nos números apresentados de trimestre a trimestre, a queda geral é de 10,3%, sendo que só a AMD desceu um impressionante total de 47,6%, a Nvidia caiu 19,7% e apenas a Intel aumentou 4,7%.

O relatório inclui outros dados interessantes, tais como:

A taxa de ligação de GPUs (incluindo modelos integrados, desktop, portáteis e workstations) para PCs durante este trimestre foi de 115%, menos 6% face ao trimestre anterior.

A participação da AMD no mercado no último trimestre desceu 8,5%; a da Intel aumentou 10,3% e a da Nvidia baixou 1,87%.

A Intel cresceu face ao ano anterior, até porque atualmente também se tem dedicado à produção de GPUs dedicadas. O presidente do JPR explica que "0 terceiro trimestre normalmente é o ponto alto de GPUs e PCs. E embora os fornecedores tenham caído no 2º trimestre, os resultados ficaram abaixo das expetativas".

Leia também: