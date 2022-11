O fim do Windows 8.1 está cada vez mais perto de chegar. A data foi definida pela Microsoft e em breve este sistema perderá a validade e tudo o que a gigante do software desenvolve para o manter.

Este fim do Windows 8.1 não é uma novidade, mas agora sabemos mais detalhes sobre como irá acontecer. Há ainda informações sobre como isso vai afetar este sistema que se atreveu a mudar alguns padrões da Microsoft.

O fim do Windows 8.1 está a chegar

Será no dia 10 de janeiro de 2023 que o Windows 8.1 vai chegar ao fim. Nesta data a Microsoft vai mudar o suporte a este sistema e assim colocar um ponto final num sistema que ainda conta com uma quota de 3% no mercado, segundo dados recentes.

A partir de 10 de janeiro de 2023, os computadores com o Windows 8.1 continuarão a funcionar, mas a Microsoft deixará de fornecer alguns pontos essenciais para este sistema. Aqui a gigante do software inclui o suporte técnico para qualquer problema, as atualizações de software e as atualizações ou correções de segurança.

O que a Microsoft vai mudar neste sistema

Embora possa continuar a usar o Windows 8.1, sem atualizações de software e segurança contínuas, este será uma porta aberta para vírus e software malicioso. A Microsoft recomenda a atualização para uma versão do Windows que ainda seja suportada.

Apps ainda vão poder ser usadas no futuro

Após esta data, não será possível instalar novas apps e jogos no Windows 8.1 a partir da Microsoft Store. Pode continuar a usar apps e jogos que estejam já instalados neste sistema após essa data. Não poderá fazer novas compras nas apps após 10 de janeiro de 2023.

As apps e jogos já instalados vão receber atualizações dos programadores até 30 de junho de 2023 pela Microsoft Store. Depois desse dia, as atualizações já não se encontrarem disponíveis e a qualidade e a usabilidade das apps podem ser degradadas.

Este será mais um momento chave para a Microsoft os seus sistemas. O Windows 8.1 foi uma versão importante e que veio mostrar o caminho que a gigante do software acabou por seguir com as versões posteriores.