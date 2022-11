Novos carros elétricos Honda podem ter integrada a PlayStation 5 da Sony

Cada vez temos no mercado mais modelos de carros elétricos de várias marcas diferentes. E com tanta oferta de veículos, é de esperar que as empresas do ramo automóvel pretendam trazer alguma novidade que as diferencie das demais de forma a cativar a escolha dos consumidores.

Nesse sentido, há agora notícias que vão certamente animar os amantes de carros que também sejam verdadeiros gamers. Isto porque as últimas informações indicam que o novo elétrico da Honda pode ter integrada uma consola PlayStation 5 da Sony.

Sony pode colocar uma PlayStation 5 no elétrico da Honda

Segundo as mais recentes informações, a Sony e a Honda podem estar a trabalhar juntas no sentido de encontrar uma nova forma de entretenimento 'em movimento' para os seus clientes. Em específico, os detalhes indicam que as empresas japoneses podem estar a criar um plano no qual os clientes podem ter suporte à consola PlayStation 5 nos futuros carros elétricos da Honda.

Numa entrevista dada ao Financial Times, o presidente e COO da Sony Honda Mobility, Izumi Kawanishi, disse que é possível integrar a consola PS5 nos carros. Ou seja, esta consola de videojogos, assim como outros serviços da Sony, fazem parte de uma estratégia mais dinâmica da empresa no sentido de fazer com que o veículo se torne também um ambiente de entretenimento.

Na entrevista, Kawanishi disse que a "Sony tem conteúdo e tecnologias de entretenimento que movem as pessoas. Estamos a adaptar estes ativos à mobilidade e esta é a nossa força contra a Tesla". Caso esta ideia avance, a Honda pode então aqui tentar competir com a popular Tesla, uma vez que há a forte possibilidade de a plataforma de jogos Steam chegar aos elétricos de Elon Musk.

O Financial Times diz que os novos elétricos da Honda devem chegar ao mercado em 2025 e vão fazer com que o conteúdo de entretenimento faça parte do processo de produção dos mesmos.

A parceria entre as duas empresas foi estabelecida no início do ano e confirmada nos últimos meses.

Compraria um carro elétrico com integração da PS5?