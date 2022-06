Sony e Honda confirmam parceria para vender carros elétricos em 2025

Os carros elétricos já se misturam facilmente com os veículos mais tradicionais a motor nas estradas portuguesas, assim como em praticamente todas as estradas do mundo. Este é um segmento cada vez mais apelativo, sendo que há um aumento do número de marcas que estão a apostar nesta vertente.

Assim sendo, recentemente a Sony e a Honda confirmaram uma parceria para criarem a Sony Honda Mobility e começarem a vender carros elétricos a partir do ano de 2025.

Sony e Honda juntas no desenvolvimento de carros elétricos

De acordo com as informações avançadas pela Reuters, as empresas japonesas Sony e Honda Motor oficializaram nesta quinta-feira (16) uma joint venture de participação igualitária, na qual o objetivo de ambas é começar a vender carros elétricos a partir do ano de 2025.

A Honda, sediada em Minato, Tóquio, é uma das principais rivais da também japonesa Toyota. No entanto, não tem sido tão ágil e rápida a introduzir-se no mercado dos elétricos, como outras grandes marcas de carros. Mas a empresa tem sido pressionada pelos investidores, especialmente no sentido de produzir carros que não emitam gases tóxicos, sendo neutros em carbono, e que estejam equipados com as mais recentes tecnologias, nomeadamente no que respeita às funcionalidades de condução autónoma.

A parceria foi inicialmente anunciada no mês de março e intitulada Sony Honda Mobility. No comunicado emitido por ambas as marcas, nesta joint venture a Honda irá contribuir com o seu conhecimento e experiência ao nível da construção e venda de carros, enquanto que a Sony entrará com os detalhes de software e tecnologia.

Atualmente, a fabricante de carros apenas tem um modelo elétrico no mercado, o Honda e que já tivemos oportunidade de testar (veja aqui). Mas já disse que tem planos para lançar 30 novos modelos de EVs e produzir cerca de 2 milhões de elétricos anualmente até 2030.

Cada uma das empresas vai investir um total de 5 mil milhões de ienes, cerca de 35,75 milhões de euros, nesta parceria. O executivo sénior da Honda, Yasuhide Mizuno, será o presidente e CEO da parceria, enquanto que o vice-presidente executivo da Sony, Izumi Kawanishi, será o presidente e diretor de operações.