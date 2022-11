A compra do Twitter por Elon Musk tem sido descrita como um completo desastre pela maioria dos analistas. Desde que assumiu o lugar de CEO que as situações anormais não param de surgir e de mostrar que a sua gestão pode não ser a correta.

No meio de toda esta confusão, tudo apontava para que o Twitter estivesse a perder cada vez mais utilizadores. A realidade parece ser muito diferente e Elon Musk fez questão de mostrar isso mesmo, com novos dados desta rede social.

O Twitter está a perder utilizadores?

Com o somar das situações mais estranhas no Twitter, os utilizadores têm optado por procurar outras redes e outras alternativas. Isso tem trazido milhares de utilizadores para nomes como o Mastodon, o Substack e outras propostas.

Com este movimento quase natural, e até visto noutros momentos, esperava-se que o Twitter estivesse a perder utilizadores a um ritmo acelerado. Isso foi agora contrariado com uma informação importante que Elon Musk partilhou na sua conta desta rede social.

Twitter added 1.6M daily active users this past week, another all-time high pic.twitter.com/Si3cRYnvyD — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022

Ainda mais utilizadores ativos diários

Do que revelou, o número de utilizadores ativos diários tem crescido a cada semana e mostram a vitalidade desta rede apesar de todos os problemas. Na mensagem que trouxe esta informação, Elon Musk revelou que o Twitter aumentou em 1,6 milhões de utilizadores ativos diários (DAU) na última semana.

Este número agora apresentado vem colocar este valor numa posição única. Revela-se como um recorde histórico ao atingir os 259,4 milhões de utilizadores ativos diários. Este gráfico mostra ainda que o Twitter está numa tendência crescimento constante desde que Elon Musk assumiu o controle da plataforma.

This will improve a lot as Twitter becomes fast to use outside of North America, Western Europe & Japan — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022

Crescimento desde que Elon Musk entrou

O CEO da Tesla concluiu sua aquisição do Twitter no dia 27 de outubro. No final dessa mesma semana, a rede social garantiu um aumento nos utilizadores ativos diários, atingindo um total de 257,6 milhões, um aumento de 3,1 milhões face à semana anterior, que terminou com 254,5 milhões.

As medidas recentes, que levaram à perda de funcionários, à mudança das redes e à perda de publicidade foi negativa para o Twitter. Apesar de ser ainda muito cedo para avaliar a intervenção de Elon Musk no longo prazo, os dados agora mostram que estará a resultar melhor do que o esperado.