Reino Unido acusa a Google e Apple de bloquearem o crescimento da cloud gaming

Atualmente muitas das nossas atividades estão presentes no mundo digital. E aqui a nuvem tem um peso muito grande por nos permitir aceder e armazenar vários conteúdos. Mas essa improtância é cada vez mais visível no segmento dos jogos, onde as várias marcas do setor contam com plataformas online para facilitar o acesso e execução de títulos através das diferentes plataformas.

No entanto, o Reino Unido teceu agora duras críticas e acusa a Google e a Apple de bloquearem o crescimento da cloud gaming. É ainda dito que ambas as poderosas empresas estão a unir-se para criarem um verdadeiro duopólio no mundo dos dispositivos móveis.

Apple e Google restringem a cloud gaming, diz o Reino Unido

A Autoridade da Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA), a mesma entidade a liderar a investigação da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, está agora também atenta a outros dois grandes nomes: a Apple e a Google. Desta forma, nesta segunda-feira (22), a entidade reguladora afirmou que vai dar início a uma investigação a fundo sobre a atividade destas duas empresas norte-americanas, as quais acusa de contribuirem para a restrição do acesso aos jogos cloud para smartphones.

Esta medida surge agora como consequência a um estudo que tinha como objetivo analisar a atividade das empresas e o seu poder no mercado. Os resultados desse mesmo estudo foram publicados no mês de junho deste ano e mostram que a Google e a Apple juntas detém um verdadeiro duopólio no setor dos smartphones.

Em termos práticos, estas conclusões mostram que as empresas podem não só impedir a propagação de novos sistemas operativos móveis, como podem também limitar quais as lojas e browsers que se destacam neste mercado. Concretamente no setor dos jogos na nuvem (cloud gaming), é referido que a Apple e a Google têm poderes para restringir a disponibilidade de determinados títulos que nao passem nas suas lojas de apps.

Leia também: Epic Games acusa a Google de pagar US$ 360 milhões à Activision para evitar concorrência

A CMA concluiu que as duas empresas estão a "prejudicar negócios, bloqueando a inovação e adicionando custos desnecessários" ao mercado dos equipamentos móveis.

Este é então um assunto que vamos continuar a acompanhar e cujos desenvolvimentos podem vir a trazer benefícios para marcas concorrentes, como a Microsoft, Sony e Nvidia, que oferecerm serviços de plataformas cloud gaming, onde alguns foram mesmo impedidos de estarem presentes nos dispositivos móveis.