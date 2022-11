A aposta da Xiaomi no Android One foi iniciada com o Mi A1. Este smartphone marcou a indústria e mostrou o que poderia ser uma alternativa para muitos utilizadores que procuravam um modelo com a versão base do sistema da Google a um processo muito acessível.

Apresentado há 5 anos, o Mi A1 da Xiaomi recebe agora mais uma atualização e tem acesso ao Android 13. Bate muitos modelos mais recentes e traz para este modelo todas as novidades que a Google esteve a produzir.

Mi A1 ainda não desapareceu

Quem se recorda do Xiaomi Mi A1 sabe que este smartphone marcou o mercado desde o seu lançamento. A sua principal caraterística, e que mais agradava os utilizadores, era trazer uma experiência Android pura e sem qualquer personalização ou apps desnecessárias.

Apesar de ter suporte da marca por algum tempo, a verdade é que o Xiaomi Mi A1 acabou por ficar muito cedo sem atualizações. O Android One acabou por perder a força e este smartphone acabou por ficar órfão e sem o interesse que muitos esperavam que fosse mantido pela marca.

Android 13 chega numa atualização

Agora, e 5 anos depois de chegar ao mercado, o Mi A1 pode novamente receber uma atualização, desta vez para a versão mais recente do sistema da Google. Falamos do Android 13, que chega a este smartphone através de algumas ROMs personalizadas.

Estas são baseadas no AOSP (Android Open Source Project) e trazem as novidades que a Google desenvolveu na versão base do seu sistema. Na sua maioria, estas ROMs trazem também as apps da Google e o acesso direto à Play Store deste sistema operativo.

Xiaomi e Google criaram algo único

O processo de instalação destas ROMs não é complicado e não apresentam limitações no hardware presente. Trazem todas as novas funcionalidades e até as mais recentes atualizações de segurança que a Google preparou para o Android 13.

É curioso ver com ao fim de tantos anos o Mi A1 da Xiaomi é ainda um smartphone suportado e com atualizações que podem ser instaladas. É certo que não vêm da marca, mas mostram como em muitos casos estes equipamentos poderiam continuar a receber atualizações por muito mais tempo.