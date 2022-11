Com a Black Friday à porta e com promoções já a decorrer, existem muitos produtos que estão nas nossas listas de desejos e este poderá ser o momento para os adquirir. É importante, nesta fase, ir avaliando os preços e aproveitar as melhores promoções. Para quem procura smartphones, hoje deixamos algumas sugestões do ecossistema Xiaomi, da Redmi e POCO.

São smartphones para aproveitar nesta Black Friday.

Redmi Note 10 Pro

O Redmi Note 10 Pro é um modelo mais antigo, mas que também vale muito a pena. Este smartphone tem ecrã AMOLED de 6,67" com taxa de atualização de 120Hz e é resistente a água e poeiras, com certificado IP53.

Tem processador Snapdragon 732G e tem versões com 6 ou 8 GB de RAM e 64, 128 e 256 GB de armazenamento.

Na traseira tem uma câmara principal de 108 MP, uma ultra grande angular de 8 MP, uma macro de 5 MP e de profundidade com 2 MP. A câmara frontal é de 16 MP.

A bateria é de 5020 mAh com carregamento rápido de 33W, tem NFC, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.1. Conta ainda com jack de 3,5mm e altifalantes em stereo.

O smartphone Redmi Note 10 Pro custa cerca de 240€ (IVA incluído), com portes gratuitos.

Redmi Note 10 Pro

POCO M5

O POCO M5 tem processador de 6nm, o Helio G99 da MediaTek e pode ser encontrado com 4 ou 6 GB de RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido até 1TB por cartão microSD.

O smartphone tem um ecrã de 6.58" FHD+ DotDrop - com câmara a perfurar o ecrã -, apresenta uma taxa de atualização máxima de 90Hz e tem resolução FullHD+. A câmara principal é tripla, com uma grande angular de 50 MP e uma macro e outra de profundidade, ambas de 2 MP. Grava vídeo a 1080p a 30fps. A câmara da frente é de 5 MP e é dedicada às selfies.

A bateria tem 5000 mAh, o que é uma enorme capacidade, carregando de forma rápida a 18W. Tem sensor de impressões digitais na lateral, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, integra jack de 3,5 mm, NFC e, finalmente, vem com Android 12, com a MIUI 13 para POCO.

O smartphone POCO M5 tem um preço de cerca de 189€ (IVA incluído).

POCO M5

Redmi Note 11

O Redmi Note 11 é ainda hoje uma das melhores opções de smartphones do ecossistema Xiaomi na gama média/baixa, que foi lançado no início do ano para o mercado global. Vem com um ecrã AMOLED de 6,43" e uma taxa de atualização de 90Hz, com resolução FullHD+.

O processador que o equipa é um Snapdragon 680 e está atualmente disponível nas versões de 4 GB + 128 GB e 6 GB + 128 GB.

Este Redmi Note 11 tem uma bateria de 5000 mAh com carregamento rápido de 33W. Na traseira conta com 4 câmaras, sendo a principal de 50 MP. Tem depois uma ultra grande angular de 8 MP e as macro e de profundidade têm 2 MP cada. A câmara frontal é de 13 MP.

Adicionalmente destaca-se a inclusão de NFC, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.0; altifalantes duplos e jack de áudio de 3,5mm.

O smartphone Redmi Note 11 está disponível por cerca de 239€ (IVA incluído).

Redmi Note 11