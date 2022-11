A Honor acabou de apresentar um novo smartphone dobrável: o Honor Magic Vs. É o segundo da fabricante, outrora marca da Huawei, a ser lançado este ano e, desta vez, poderá vir mesmo a chegar ao mercado internacional.

A oferta é ainda muito limitada, com a Samsung como ator principal, por isso, todas as novas propostas pensadas para fora da China são bem-vindas e os consumidores agradecem.

A Honor lançou no início do ano o Honor Magic V, dirigido ao mercado chinês e, agora, melhorou a sua proposta dobrável com o Honor Magic Vs que deverá chegar à Europa, segundo as declarações do CEO da empresa George Zhao.

O Honor Magic Vs será o nosso primeiro topo de gama dobrável a ser lançado nos mercados internacionais e estamos confiantes de que ele trará grandes avanços, transformando a forma como as pessoas em todo o mundo usam os seus smartphones.

Espera-se que o lançamento do Magic Vs, que tem um design muito semelhante aos Galaxy Z Fold da Samsung, com um grande ecrã exterior e um ecrã interior dobrável de 7,9", aconteça para o mercado global no início do próximo ano. Contudo, não foram avançados grandes detalhes relativos a tal. O preço do smartphone dobrável na China começa nos CNY 7.499 (pouco mais de 1000 dólares, numa conversão direta à taxa atual), para o modelo de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, ficando disponível para compra no final do mês.

As especificações do Honor Magic Vs

O Magic Vs tem um ecrã exterior OLED de 6,45" com taxa de atualização até 120Hz e um ecrã interior dobrável OLED de 7,9" com taxa de atualização máxima até 90Hz. O smartphone dobrado mede 160,3 x 72,6 x 12,9 mm e aberto 160,3 x 141,5 x 6,1 mm, sendo o seu peso de 261g.

Integra um SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e uma GPU Adreno 730. O sistema operativo é o Android 12 com MagicOS 7.0, desenvolvida pela própria Honor. Tem três modelos de 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB e 12 GB + 512 GB.

Apresenta uma câmara tripla principal com uma câmara grande angular de 54 MP, uma ultra grande angular/macro de 50 MP e câmara de 8 MP para zoom ótico até 3X. A câmara frontal é de 16 MP e está posicionada tanto no ecrã frontal quanto no interior.

A bateria do Magic Vs tem 5000 MP (com duas células) e carrega a 66W graças à tecnologia Honor SuperCharge.

Apesar de já existirem outras marcas com smartphones dobráveis, no mercado europeu, a Samsung é ainda a única com ofertas realmente consistentes. Os produtos da Huawei apesar de serem de excelente qualidade, não oferecem serviços Google, o que é uma limitação para grande parte dos consumidores. A Xiaomi e a OPPO têm também as suas propostas já lançadas mais ainda não saíram da China.