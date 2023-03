CPUs profissionais AMD EPYC Genoa-X vão alcançar 1,25 GB de cache

Por norma, as informações relativas ao hardware estão relacionadas com os produtos domésticos que usamos nas nossas casas e nos locais de trabalho. Mas no segmento mais profissional têm sido desenvolvidos equipamentos poderosos que vale a pena destacar. É o caso dos próximos processadores para servidores AMD EPYC Genoa-X que, segundo os últimos detalhes, vão ser capazes de atingir 1,25 GB de cache, o que é 2,6 vezes mais do que os modelos base.

O poder dos AMD EPYC Genoa-X

A AMD deverá lançar ainda neste ano de 2023 os seus novos processadores topo de gama dedicados aos servidores. Estamos a falar dos AMD EPYC Genoa-X, os quais são baseados na arquitetura Zen 4 da empresa, mas por serem variantes 'X' contam com a tecnologia 3D V-Cache. Como tal, podemos esperar que estes equipamentos contem com núcleos de alto desempenho e grandes quantidades de cache destinadas a cargas de trabalho com um alto consumo de cache.

Recentemente foi divulgada online, por vias não oficiais, aquela que será a ficha com as especificações técnicas destes poderosos CPUs. Um dos modelos descritos é uma amostra de engenharia designada como "100-000000892-04" e outra é referida como "100-000000892-06". Os equipamentos contam com características semelhantes às dos CPUs atuais, mas um deles conta com memória 3D V-Cache que poderá oferecer até 64 MB de cache L3.

Portanto, de acordo com as informações, o processador AMD EPYC Genoa-X topo de gama tem 384 MB de cache L3 e ao somar-se 768 MB de memória 3D V-Cache e 96 MB de cache L3 resulta então em 1.248 MB de cache, ou cerca de 1,25 GB. Desta forma, estamos a falar de uma capacidade 2,6 vezes superior face aos atuais processadores AMD EPYC Genoa. Para além disso, estamos a falar de uma memória cache 56% acima dos antecessores EPYC Milan-X.

Outros pormenores mostram que estes processadores terão uma potência de 400 W e um TDP configurável de até 320 W. Segundo se sabe, o modelo topo de gama da linha Genoa-X será o AMD EPYC 9684X. Estes processadores para servidores devem chegar em meados deste ano de 2023 e espera-se que sejam assim rivais à altura dos novos Intel Shapphire Rapids com memória HBM.