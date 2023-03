A BitCoin voltou! Novo máximo dos últimos nove meses

Para quem achava que a criptomoeda Bitcoin já estava "fora" do mercado, eis que no meio deste turbilhão financeiro que se está a assistir a moeda digital atinge um novo máximo. Há outros criptoativos a seguir o mesmo caminho.

BitCoin chegou hoje aos 28 mil dólares

A bitcoin está " de volta" e hoje atingiu novos máximos e em contraciclo com o restante mercado de risco. De relembrar que o mercado financeiro vive um período contornado, com os investidores a acompanhar os desenvolvimentos em da aquisição do Credit Suisse pelo UBS.

A bitcoin chegou hoje aos 28 mil dólares (26 mil euros), tendo valorizado 1,03%. Desde junho do ano passado que não se acalçavam tais valores. Desde o início do ano, a valorização da Bitcoin ronda os 70%.

Há outros ativos digitais que também subiram, com é o caso da Ethereum (ETH) que subiu cerca de 17% desde o início da semana passada e as designadas de altcoins como Solana (SOL) e Cardano (ADA) que também têm vindo a valorizar.

A recente fraqueza dos bancos fez com que os investidores se voltassem a posicionar no mercado cripto por duas razões: em primeiro lugar a narrativa à volta da bitcoin está no centro das atenções", começa por explicar a Xtb, revela o Jornal de Negocios.

Por outro lado, "desde a queda do Silicon Valley Bank, a Reserva Federal (Fed) norte-americana já deu duas vezes a entender que apoiava a liquidez do mercado, o que os investidores tomaram como um prognóstico positivo".