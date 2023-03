MaxSun criou as placas gráficas Nvidia GeForce RTX 4080/4070 Ti com 5 ventoinhas!

Quando pensamos que já vimos de tudo, chega mais uma notícia incomum para nos mostrar que a criatividade não tem fim. É o caso da empresa chinesa de hardware MaxSun que revelou agora os seus modelos das placas gráficas Nvidia GeForce RTX 4080 e RTX 4070 Ti com nada menos do que 5 ventoinhas! Vamos então conhecer melhor estas GPUs bem ventiladas.

MaxSun revela as suas gráficas com 5 ventoinhas

Depois de as fabricantes lançarem as suas placas gráficas, as empresas parceiras criam os seus modelos personalizados. E, nestes, encontramos equipamentos mais discretos, outros mais radicais e ainda alguns mais insólitos.

É o caso da empresa chinesa MaxSun que criou agora um conceito diferente ao revelar as suas placas gráficas personalizadas Nvidia GeForce RTX 4080 e RTX 4070 Ti, da nova gama Mega Gamer, que contam com nada menos do que 5 ventoinhas. Possivelmente está a olhar para as imagens e conta apenas 3 ventoinhas, mas se olhar para a parte traseira destes modelos pode contar mais 2 ventoinhas de menores dimensões em cada extremidade.

Portanto, não estamos a falar de 5 ventoinhas de tamanho tradicional, normalmente entre 100 mm e 90 mm, mas sim de três comuns e duas mais pequenas. Mas a MaxSun não revelou qual o tamanho destas duas ventoinhas de dimensões menores.

Também o design da estrutura destas GPUs acaba por ser diferente daquele a que estamos habituados. Os modelos contam com linhas curvas e trazem uma barra de LED RGB que pode ser aplicada na placa gráfica através de ímans.

A empresa confirmou que o primeiro modelo da gráfica Mega Gamer será a GeForce RTX 4070 Ti e que trará overclock de fábrica. Há também a confirmação da chegada do modelo GeForce RTX 4080 com estas mesmas características de design e configuração de arrefecimento.

Mas ainda há muitos pormenores que só saberemos quando estas placas gráficas chegarem ao mercado como, por exemplo, se estas 5 ventoinhas fazem muito barulho, especialmente as mais pequenas, e se esta configuração é de facto eficaz quando se trata de arrefecer o equipamento.