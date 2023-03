Rússia proíbe funcionários de usar iPhones com receio de serem espiados

O Kremlin disse às autoridades envolvidas nos preparativos para a eleição presidencial de 2024 na Rússia que parassem de usar os iPhones da Apple devido a preocupações de que os dispositivos sejam vulneráveis ​​às agências de inteligência ocidentais, informou o jornal Kommersant. De que tem medo Putin?

iPhone na mão dos políticos acaba este mês na Rússia

A notícia, partilhada pela Reuters, foi divulgada pelo jornal Kommersant. A política aplica-se a qualquer funcionário do país que esteja “envolvido nos preparativos para as eleições presidenciais de 2024 na Rússia”.

Numa reunião para “funcionários envolvidos na política doméstica”, o chefe da administração presidencial da Rússia, Sergei Kiriyenko, deu aos funcionários até 1.º de abril para abandonar os seus smartphones Apple.

Smartphones não devem ser usados ​​para negócios oficiais. Qualquer smartphone tem um mecanismo bastante transparente, independentemente do sistema operativo - Android ou iOS. Naturalmente, eles não são usados ​​para fins oficiais.

Disse Peskov quando questionado sobre o assunto na segunda-feira.

Segundo referiu o jornal Kommersant, o Kremlin pode fornecer outros dispositivos com sistemas operativos diferentes para substituir os iPhones, acrescentando que a ordem de cessar o uso de iPhones foi direcionada aos envolvidos na política doméstica – pela qual Kiriyenko é responsável.

Durante a reunião, um dos funcionários disse que o iPhone estava acabado, incitou mesmo as pessoas a deitar fora ou entregar às crianças para elas brincarem. E deixou bem claro que a ordem é para cumprir já, nestes poucos dias que sobram de março.

Esta decisão poderá ter a ver também com o facto de a Apple ter interrompido todas as vendas na Rússia quando o país invadiu a Ucrânia no ano passado.

O presidente Vladimir Putin sempre disse que não tem smartphone, embora Peskov tenha dito que Putin usa a internet de tempos em tempos.