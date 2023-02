Compram um CPU Intel Core i9 por 500 dólares, mas recebem um Celeron de 40 dólares

Volta e meia chegam-nos notícias de burlas que acontecem em vários pontos do planeta e que envolvem equipamentos tecnológicos. Mais recentemente, descobriu-se que alguns processadores Intel Core i9 de 500 dólares eram apenas modelos descontinuados Celeron de 40 dólares.

Processador Intel Core i9? Afinal é apenas um Celeron

Como sabemos, existem muitas plataformas populares de venda online, como o AliExpress, eBay, etc, onde os utilizadores conseguem comprar produtos, nomeadamente do setor tecnológico, a preços muito mais baixos. No que respeita em específico a processadores, há relatos de vendas de CPUs Intel Core i9 que, no fundo, não passam de modelos Celeron.

Em concreto, a situação refere-se a um processador Intel Core i9-12900KS que foi comprado por um valor de 500 dólares, mas que acaba por ser um Celeron, que até já foi descontinuado pela empresa, que não custará mais do que 40 dólares. Ou seja, estamos a falar de fraudes que enganam as pessoas através do envio de chips que não correspondem ao equipamento que está de facto à venda.

O canal Gamers Nexus alerta para esta situação e partilhou um vídeo, que pode ver de seguida, de forma a informar os utilizadores sobre este e outros esquemas.

No vídeo é feita uma comparação entre um processador Core i9-12900KS verdadeiro e outro falso. Num primeiro olhar sobre os chips, estes parecem idênticos, sem nada que aparentemente chame a atenção. Mas existem algumas diferentes que os utilizadores devem ter em conta. Veja nas imagens abaixo alguns detalhes que indicam a autenticidade, ou falsificação, dos CPUs.

Também pode usar a ferramenta Intel Processor Diagnostic Tool para verificar qual o modelo do chip.

Este golpe também afeta placas gráficas pois existem muitas vendas de supostas GPUs Nvidia RTX que, na realidade, não passam de gráficas chinesas. Infelizmente os golpes estão ao virar de cada esquina e cabe aos utilizadores e consumidores estarem de olhos bem abertos e atentos para não cairem naquele que se chama 'conto do vigário'.