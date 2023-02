Hackers ameaçam publicar dados sensíveis das Águas do Porto

A onda de ciberataques continua em Portugal e há muitas empresas a terem sérios problemas. Em algumas situações, os hackers têm conseguido roubar informação sensível, fazendo depois chantagem. Recentemente um grupo de hackers ameaçou publicar dados das Águas do Porto.

Hackers ainda não indicaram quanto querem que a empresa lhes pague

O grupo de hackers por detrás do ransomware Lockbit está a ameaçar publicar os dados da empresa Águas do Porto, revela a CNN. A Águas do Porto foi vítima de um ataque informático no passado dia 30 de janeiro e os hackers dizem ter conseguido roubar informação privada.

Os hackers ainda não indicaram quanto querem que a empresa lhes pague, nem mostraram evidências de ter dados da empresa na sua posse.

Na dark web, onde o grupo criminoso exige os resgates das suas vítimas, é dado um prazo que dura até ao dia 7 de março. Caso contrário os dados serão publicados. A CNN Portugal contactou a empresa, mas não obteve nenhuma resposta, até ao momento.

Esta não é a primeira vez que esta organização ataca alvos portugueses. Também o Porto de Lisboa foi atacado pelo mesmo grupo assim como a rede de transportes de Coimbra e a Divultec, uma empresa que prestas serviços informáticos a terceiros.

A Divultec viu várias informações sensíveis dos seus clientes a serem exfiltradas, incluindo palavras-passe da Águas do Porto.

De referir que este grupo de hackers usa um ransomware chamado Lockbit. O ransomware LockBit é um software malicioso que tem como objetivo bloquear o acesso do utilizador aos sistemas, em troca do pagamento de um resgate monterário.