Ataque informático à Nvidia expôs mais de 70.000 dados dos funcionários

Há uma semana dávamos conta de que a Nvidia poderia ter sofrido um ataque informático. E embora, na altura, a empresa não tivesse confirmado, adiantou que estaria a investigar a situação. No entanto, mais dados revelados no dia seguinte comprovaram a invasão cibernética aos servidores da marca, pelas mãos do grupo de hackers LAPSU$, que terá comprometido cerca de 1 TB de informação.

Por sua vez, as informações mais recentes revelam que o ataque expôs mais de 70.000 dados dos funcionários da Nvidia.

Mais de 70 mil dados de funcionários da Nvidia divulgados

Há agora novos detalhes sobre o recente ataque informático sofrido pela gigante Nvidia. Segundo as informações, o grupo de hackers LAPSU$ ajudou desta forma a divulgar os dados de 71.355 funcionários da empresa das gráficas GeForce RTX.

De acordo com o popular site "Have I Been Pwned", os dados expostos incluem "mais de 70.000 endereços de email dos funcionários e hashes de passwords NTLM, muitos dos quais foram posteriormente quebrados e divulgados na comunidade de hackers".

Esta quantidade de dados divulgados é bastante significativa, uma vez que se estima que a Nvidia tenha pouco mais do que 20.000 trabalhadores em todo o mundo. Assim, apesar de a empresa não partilhar detalhes mais específicos, deduz-se que estes dados possam pertencer não só a funcionários no ativo, como também a ex-trabalhadores e trabalhadores com várias contas diferentes de forma a aceder a serviços internos e externos da marca.

Mas o problema não termina aqui, pois o grupo LAPSU$ conseguiu ainda duas certificações de assinatura de código, apesar de ambas terem expirado. Contudo, o investigador Bill Demirkapi disse que "o Windows ainda permite que sejam usadas ​​para assinatura de drivers".

A Nvidia já adiantou que, após a descoberta da invasão, a sua rede foi reforçada, tendo para isso contratado especialistas em segurança cibernética, para além de ter alertado as autoridades. No entanto do 1 TB comprometido, apenas foram revelados 180 GB de dados, o que pode indicar que teremos mais detalhes em breve.