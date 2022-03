A invasão da Ucrânia pela Rússia tem mostrado uma união única nas empresas de tecnologia e de outras áreas. A Starlink foi uma das mais ativas, tendo ativado rapidamente o seu serviço neste território e enviado os necessários terminais.

Agora, e numa publicação no Twitter, Elon Musk revelou que se recusa a bloquear tráfego dos meios de comunicação da Rússia. Diz ser um absolutista da liberdade de expressão e quer manter a Starlink livre e sem censura.

Há alguns dias que a comunidade internacional tem apelado ao corte da Internet na Rússia e ao bloqueio de alguns meios de comunicação. Querem desta forma limitar a publicação de informações falsas e de propaganda contra a Ucrânia e o seu governo.

Elon Musk tomou agora uma posição e revelou que a Starlink tem estado a ser pressionada para bloquear fontes de notícias da Rússia. Esta tentativa de bloqueio estará a vir de vários governos, onde não está presente o da Ucrânia, um dos maiores beneficiários desta medida.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.



Sorry to be a free speech absolutist.