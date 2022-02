Nvidia poderá ter sofrido um ataque informático e já está a investigar

A Nvidia é a líder inquestionável no que respeita ao mercado das placas gráficas. Como tal, caso algo afete a empresa norte-americana, poderá ter um impacto significativo quer no setor, como também na vida dos consumidores do mesmo.

Mas segundo as mais recentes informações, parece que a gigante das GPUs poderá ter sofrido um ataque informático. E apesar de não adiantar muitos pormenores, a Nvidia já revelou apenas que está a 'investigar um incidente'.

Nvidia pode ter sofrido um ataque cibernético

De acordo com os relatos recentes, nos últimos dias os sistemas de e-mail e as ferramentas de programador da Nvidia sofreram diversas interrupções, onde o dedo é apontado a um possível ataque informático. Ao The Telegraph, que avançou com a informação, a empresa das placas gráficas explicou que está a "investigar um incidente" e que nada mais tinha para partilhar sobre o assunto para já.

Desta forma, várias fontes indicam que a marca está a lidar com uma invasão maliciosa na sua rede que terá comprometido significativamente os sistemas internos da Nvidia. Contudo, segundo consta, os serviços de e-mail da empresa já estariam novamente operacionais nesta sexta-feira (25). Por outro lado, ainda não ficou claro se os supostos hackers terão conseguido recolher alguns dados da Nvidia ou dos seus clientes, caso se venha então a confirmar o ataque cibernético.

Concretamente, até ao momento, não existem evidências de que este problema esteja de alguma forma relacionado com a Rússia, como possível resposta às sanções aplicadas ao país de Vladimir Putin pelos EUA.

Já anteriormente à invasão da Rússia se falava numa possível ameaça tecnológica, e Alejandro Mayorkas, secretário de segurança interna dos Estados Unidos, havia referido que "não temos informações que surgirá uma ameaça cibernética específica e confiável contra a pátria dos EUA, mas é da nossa responsabilidade estarmos preparados".