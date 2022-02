Micron e Western Digital aumentam preço das memórias Flash NAND em 10%

A atual situação de escassez de chips, impulsionada pela forte procura, tem trazido várias consequências em diversos segmentos, desde as placas gráficas, componentes para automóveis, computadores, consolas, entre outros. Desde o mais pequeno equipamento ao de maiores dimensões, um pouco por todo o lado todos estão ainda a sofrer com este problema global.

Desta forma, e como já seria de prever, o preço dos produtos é também um dos fatores condicionado pela escassez. E agora a Micron e a Western Digital aumentaram o preço das suas placas de memória Flash NAND em 10%.

Micron e WD aumentam preço das Flash NAND em 10%

De acordo com as informações reveladas, as empresas Micron Technology e Western Digital vão aplicar um aumento de preço em cerca de 10% nas suas placas de memória Flash NAND.

Para os utilizadores mais atentos, talvez esta notícia já fosse esperada, uma vez que há duas semanas a Western Digital havia sofrido uma perda de 6,5 mil milhões de gigabytes de chips NAND, o que poderia resultar num agravamento do preço dos mesmos. Este incidente afetou as memórias flash BiCS 3D NAND e aconteceu devido a uma contaminação ocorrida em duas fábricas que a WD tem no Japão com a sua parceira Kioxia (antiga Toshiba Memory).

Os rumores revelados até aqui, indicavam que este aumento de preço da Western seria entre 5% a 10%. No entanto parece que a fabricante de chips norte-americana seguiu o exemplo da conterrânea Micron Technology, que vai aumentar o valor das suas memórias em 10%, acompanhando assim a nova situação do mercado.

Para além do incidente que aconteceu nas fábricas da WD, este panorama revela maioritariamente a situação de enorme procura e pouca oferta que atualmente a indústria de componentes ainda atravessa, devido à pandemia da COVID-19. No entanto, também a invasão da Rússia à Ucrânia pode ainda agravar esta situação, uma vez que já está a ter um ligeiro impacto na escassez de chips, como pode ler na notícia completa que deixamos de seguida.