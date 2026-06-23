Ucrânia estreia drone suicida FP-1 com alcance de 3.000 km

A Ucrânia utilizou uma nova versão do drone suicida FP-1 para atacar uma refinaria de petróleo na região de Tyumen, no centro da Rússia, a mais de 2.000 quilómetros da fronteira ucraniana. O ataque foi confirmado pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que o classificou como "eficaz".

Novo modelo do FP-1 consegue atingir alvos até 3.000 quilómetros

O alvo foi uma importante infraestrutura energética russa, capaz de processar até nove milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. Embora os danos materiais ainda não tenham sido totalmente avaliados, a operação destaca-se sobretudo pelas capacidades do drone utilizado.

A ação assinala a primeira utilização operacional de uma versão melhorada do FP-1, um drone kamikaze desenvolvido pela Ucrânia. De acordo com informações divulgadas por fontes militares, o novo modelo consegue atingir alvos situados até 3.000 quilómetros de distância, triplicando o alcance da versão original.

Lançado em 2024, o FP-1 inicial tinha uma autonomia estimada de cerca de 1.000 quilómetros, recorrendo a sistemas de navegação por satélite e navegação inercial para chegar ao alvo. A nova variante incorpora melhorias significativas, incluindo maior capacidade de combustível, otimizações aerodinâmicas e sistemas de orientação mais avançados.

Com esta evolução, a Ucrânia passa a dispor de uma capacidade reforçada para atingir infraestruturas estratégicas em profundidade no território russo, sem recorrer a mísseis de longo alcance fornecidos pelos aliados ocidentais.

O ataque demonstra também a crescente aposta de Kyiv em sistemas não tripulados de longo alcance, uma área que tem assumido um papel cada vez mais relevante no conflito.