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Ucrânia estreia drone suicida FP-1 com alcance de 3.000 km

· High Tech 4 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Onion says:
    23 de Junho de 2026 às 17:31

    Lançador a partir da Lituânia. Quero ver se o Artigo 5 será invocado quando um país da NATO levar com um míssil em cima. Continuem a subestimar a Rússia e depois não se queixem.

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  2. B@rão Vermelho says:
    23 de Junho de 2026 às 17:49

    Agora, no fim da guerra, agora já é tarde Ucrânia, em Moscovo nos últimos dias tem-se ouvido as explosões de fogo de artificio nas comemorações do dia da vitória sobre a Ucrânia. 🙂 🙂 .)
    Os Putinistas devem de andar assustados, vão ter que voltar a trabalhar, as avenças vão deixar de chegar. 🙂 🙂 🙂

    Responder
  3. FOSS says:
    23 de Junho de 2026 às 17:54

    É de facto surpreendente o que Zé Lenços e a sua equipa desenvolveram no último par de anos. Tecnologia que veio dispensar a ajuda dos States nessa matéria. No entanto, tenho sérias dúvidas que seja suficiente para ganhar a guerra. O campo de batalha na linha da frente continua a tirar milhares de vidas todos os dias com uma violência sem precedentes na Europa. Muito triste.

    Responder
  4. Onion says:
    23 de Junho de 2026 às 18:25

    As formações ucranianas atacam a Rússia com mísseis de cruzeiro americanos ERAM, a logística está sob ataque de drones americanos Hornet e que a informação sobre os movimentos das Forças Armadas russas e as posições de defesa antiaérea é processada em tempo real pela Palantir e transmitida à Ucrânia.

    Responder

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