Rubrica: As apps desenvolvidas pelos nossos leitores [133]

Está farto das apps que tem no seu telemóvel e precisa de fazer uma atualização nesses conteúdos? Procura aplicações ou jogos divertidos e que sejam desenvolvidos em Portugal ou por leitores que nos seguem nos vários pontos do mundo?

Então cá estamos para mais uma rubrica de divulgação das aplicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim... tudo o que possam imaginar.

Vamos então conhecer as 4 apps de hoje.

As apps dos nossos Leitores

Whats up in Town

A app Whats up in Town foi criada com o objetivo de permitir aos utilizadores encontrarem todos os eventos culturais que se vão realizar em Portugal. Assim, a aplicação dá-lhe acesso a todos os eventos das mais diversas áreas, como Teatro, Música, Dança, Performance, Stand-Up, entre outros.

Pode adicionar os seus eventos preferidos aos "favoritos" ou ao calendário. E ainda pesquisar com filtros por localização, datas, tipologia de eventos, etc., recebendo também a notificação de novos eventos.

A app foi desenvolvida pela equipa da Whats Up in Town e está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Android

iOS

FIRE Tracker

FIRE Tracker é uma aplicação que o vai ajudar a calcular e a acompanhar o seu percurso até à sua independência financeira. Com a app pode então registar as suas despesas mensais para obter o valor da sua independência financeira.

Pode também registar mensalmente o seu património de investimentos, as suas valias e veja a sua independência financeira a ficar cada vez mais próxima. Além disso, a partir de vários gráficos pode também acompanhar a diversificação e evolução do seu património.

Cada ativo pode ser registado sob uma de quatro categorias: Contas à Ordem; Fundo de Emergência; Produtos de Investimento; e Criptomoedas.

A app foi desenvolvida pelo leitor Fernando Vidigal e está disponível gratuitamente para Android.

FIRE

Coucou!

Conhecer novas pessoas está longe de ser tão difícil quanto costumava ser, graças a todas as diferentes aplicações e serviços que estão atualmente disponíveis. Mas por vezes apenas queremos conhecer alguém próximo de nós, a alguns metros de distância.

Para isso surgiu a app Coucou!, uma excelente nova forma de conversar e conhecer pessoas que estão por perto. A aplicação não necessita de ligação à Internet e o utilizador tem que apenas criar um perfil que será visível apenas para utilizadores Coucou! ativos num raio de aproximadamente 100 metros.

Caso encontre alguém do seu interesse, podem então trocar mensagens escritas e também pode contactar com todos através do envio de mensagens públicas.

A aplicação é da autoria do leitor Vítor Santos e está disponível de forma gratuita para Android.

Coucou!

Readdle

Readdle não é uma app mas sim uma startup de tecnologia ucraniana cuja informação nos foi enviada pela equipa responsável. A empresa conta já com mais de 200 funcionários, localizados em Odessa e Kyiv, que desenvolvem aplicações de produtividade já usadas por milhares de pessoas em todo o mundo, há mais de 10 anos.

Readdle é responsável pelas apps PDF Expert, Spark e-mail, Documents, Scanner Pro, Calendars, aplicações de produtividade Fluix e garante ainda aos clientes que os seus serviços não serão afetados nem interrompidos na Ucrânia.

A empresa tem uma vasta presença internacional em mais de 11 países e as suas aplicações já foram descarregadas mais de 190 milhões de vezes. Para além disso, ganharam também alguns prémios importantes, como a “App do Ano” e “Escolha dos Editores” da Apple.

Abaixo deixamos o link para o site oficial da Readdle, para que possa explorar o trabalho e ajudar de alguma forma o projeto e a situação na Ucrânia.

Readdle

