ASUS diz que a venda de PCs deverá cair 10% no segundo trimestre

O panorama político e económico tem um forte impacto em diversos setores, nomeadamente no da tecnologia pois, não havendo estabilidade, tal verifica-se na indústria e na venda de produtos.

Assim, a gigante ASUS já alertou que a venda de PCs deve cair até 10% neste segundo trimestre de 2022. No entanto, a situação poderá ser ainda mais grave no segmento das placas gráficas e das motherboards.

Venda de PCs deve cair neste trimestre, diz a ASUS

De acordo com as informações relevadas pelo canal DigiTimes, a ASUS está a prever uma desaceleração nas vendas dos seus computadores e também nalguns dos principais componentes que a empresa fabrica para o mercado dos PCs, como placas gráficas e motherboards. O canal de notícias revela que o co-CEO da marca sediada em Taiwan, SY Hsu, já adiantou mesmo alguns números para essas previsões referentes ao segundo trimestre de 2022.

Segundo os dados revelados pelo executivo, a ASUS espera que o envio e venda de desktops e computadores portáteis caiam em até 10% em relação ao trimestre anterior. Além disso é esperado que as vendas de placas gráficas e motherboards tenham uma queda entre os 10% e os 15%, também comparativamente aos primeiros três meses do ano.

Mas a queda pode ainda ser maior…

O DigiTimes ainda menciona a análise feita pela empresa Mercury Research, a qual estima que esta queda seja ainda mais acentuada e se situe na ordem dos 30%.

A expectativas é que a diminuição aconteça entre os meses de abril a junho, devido a situações como a pandemia da COVID-19, a guerra na Ucrânia, a inflação e a recessão económica nalgumas regiões.

Por sua vez, a queda no envio e vendas de placas gráficas terá como principal motivo a desvalorização das criptomoedas, o que leva a uma diminuição da mineração das mesmas, prática para as quais as GPUs são imensamente usadas. No entanto a ASUS adianta que a situação só não se agrava ainda mais porque a procura por computadores gaming ainda é elevada.

De acordo com os dados financeiros, 66% da receita da ASUS no primeiro trimestre veio das vendas de desktops e portáteis. Por sua vez, componentes como as placas gráficas e motherboards contribuíram com 33% da receita e os restantes 1% respeitam à venda de smartphones, setor onde a marca taiwanesa não é líder.

Mas este panorama não é sentido por todas as empresas do ramo. A norte-americana Corsair, por exemplo, crê que haverá um aumento de produção de PCs e que o preço das GPUs vai continuar a baixar.

Por sua vez, e tal como aqui já referimos, a TSMC poderá voltar a aumentar o preço dos seus chips em 9% para os clientes. Tal possibilidade acabará certamente por influenciar o preço final dos produtos que chegam ao consumidor.