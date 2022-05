Resident Evil – A série inspirada no jogo está a chegar à Netflix

O jogo Resident Evil vai saltar das consolas e dos computadores para uma série da Netflix. Ainda não existem muitos detalhes sobre o que poderá ser esta série, mas o novo trailer deixa algumas pistas.

Veja o vídeo.

Um jogo de zombies que é um dos maiores sucessos no universo dos videojogos, presente nas mais populares plataformas, prepara-se para chegar em formato de série, produzida pela Netflix.

A estreia está agendada para dia 14 de julho, mas já há um trailer disponível para despertar a curiosidade dos fãs.

Apesar de ser baseado no jogo, a série não deve, no entanto, seguir a premissa completa dos criadores. Na sinopse pode ler-se:

Quase três décadas após a descoberta do T-vírus, um surto revela os segredos obscuros da Umbrella Corporation. Baseado na série de videojogos de terror.

A história se passa em duas linhas do tempo. A primeira delas envolve as irmãs de 14 anos Jade e Billie Wesker que se estão a mudar para New Raccoon City. Elas percebem que o seu pai pode estar a esconder segredos obscuros que podem destruir o mundo. A segunda linha do tempo ocorre mais de uma década no futuro, onde apenas 15 milhões de humanos permanecem, com mais de 6 mil milhões de animais e pessoas infetadas com o T-vírus. Jade, agora com trinta anos, luta para sobreviver neste mundo, enquanto os segredos do seu passado — sobre a irmã, o pai e ela própria — a continuam a atormentar.