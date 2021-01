Ex-designer da Nike e Adidas mostrou botas de futebol Tesla conceituais ‘eletrificadas’

O aspeto é fantástico e, claro, estamos apenas a falar de um conceito. Mas, se não fosse? Isto é, se a Tesla faz pranchas de surfe, o que é que os impede de fazer chuteiras de futebol?

Com esta pergunta na cabeça, o ex-designer da Nike e da Adidas, Hussain Almossawi, resolveu meter mãos à obra. Bom, o resultado é incrível.

Botas de futebol Tesla? Serão autónomas?

Como entusiasta da Tesla, Hussain Almossawi deixou em aberto a ideia à empresa, que tem um CEO incrivelmente rico e que conta com uma legião de fãs pelo mundo fora, um dia ir além dos carros elétricos.

Assim, com tantos recursos, a Tesla poderia criar umas chuteiras de futebol de alto desempenho.

As chuteiras vêm em branco puro, com tecido eletroluminescente nas laterais e nas costas, criando linhas brilhantes nas laterais, levando a um logotipo Tesla brilhante e pulsante atrás das botas.

Além disso, os pitões também brilham, tornando-os excecionais no escuro, mas ainda mais quando o jogador está a driblar com a bola, criando uma das mais belas faixas de luz enquanto corre!

Musk haveria de gostar da excentricidade

Conforme foi apresentado, estas chuteiras trazem uma gama de cores, luzes e tecnologia moderna.

Aliás, vai muito na linha do tipo de design que o artista concebe para grandes marcas com quem costuma trabalhar.

Assim, com as chuteiras a evoluir notavelmente ao longo dos anos, o artista colocou as suas habilidades à prova da imaginação. Será que Elon Musk gostará da ideia?

Quem é Hussain Almossawi?

Hussain Almossawi é um Designer, Artista CGI e Diretor de Nova York. Apesar de ter muitos trabalhos em muitas áreas, Almossawi é conhecido pelos seus designs futuristas, incluindo o seu trabalho em automóveis, calçado e CGI.

O artista projetou produtos e conceitos para empresas como Nike, Adidas, EA Sports e Ogilvy & Mather.