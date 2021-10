Blackview e OSCAL com novos smartphones acessíveis BV4900s e C20 Pro

A Blackview é uma fabricante de smartphones já conhecida, principalmente pelos seus dispositivos robustos e de grande autonomia. Já a submarca OSCAL recebe os modelos mais acessíveis e com um design mais jovem.

Agora a empresa anuncia novos smartphones associados a cada uma das marcas. Conheça os BV4900s e C20 Pro.

Blackview BV4900s chega com Android 11 Go

A Blackview conseguiu com a sua linha smartphones robustos alcançar fãs um pouco por todo o mundo e agora há um novo produto. O Blackview BV4900s tem mais duas variantes BV4900 e BV4900 Pro. Esta versão "s" é mais modesta em termos de especificações e traz consigo a versão 11 do Android, adaptada aos modelos com menos memória RAM, como é o caso.

O processador é um Unisoc SC9863A, tem 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. Como comparação, as outras versões têm Android 10 e estão equipadas com processador Helio P22 e têm 3 GB e 4 GB de RAM, respetivamente.

O seu ecrã tem 5,7" com resolução HD+ e tem uma bateria de 5580 mAh. Sendo um smartphone robusto, tem as certificações IP68, IP69K e MIL-STD-810G. A câmara principal é de 8 MP e a frontal é de 5MP.

O Blackview BV4900s está disponível em fase de pré-venda por 119,90 €, com o cupão de desconto R2C5RWFJK22Q, já com impostos incluídos. Pode ser adquirido nas cores preto, amarelo, verde e laranja.

Blackview BV4900s

OSCAL C20 Pro

O C20 Pro chega integrado na nova marca da Blackview, a OSCAL. Este novo modelo, da linha C20, apresenta-se também integrado num segmento de entrada de gama, com o mesmo processador do Blackview BV4900s, o Unisoc SC9863A. Tem 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento e, pelos mesmos motivos, integra o Android 11 Go Edition.

O ecrã é de 6,1" com resolução HD e câmara frontal em lágrima. A câmara é de 2 MP, sendo que a traseira é de 8 MP. Este smartphone integra Bluetooth 4.2 e tem uma bateria de 3380 mAh.

Há ainda uma versão mais modesta, também com Android Go. Tem o processador Unisoc SC7731E, 1 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. Outras diferenças face ao modelo Pro são a inclusão de uma câmara principal de 5 GB e o facto de suportar apenas ligações 3G em vez de ligações 4G.

O OSCAL C20 Pro pode ser encontrado nas cores roxo, verde, azul e preto por cerca de 86€ já com taxas incluídas.

OSCAL C20 Pro