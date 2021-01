BioButton: O equipamento para monitorizar sintomas da COVID-19

Como temos referido, a tecnologia tem sido uma área de muita importância nesta pandemia. Aliada à área da saúde, são várias soluções desenvolvidas com o objetivo de controlar os números, quebrar cadeias de contágio, etc.

Na edição deste ano da CES foi revelado um pequeno equipamento, do tamanho de uma moeda, que permite monitorizar sintomas.

Foi recentemente revelada uma nova invenção para monitorizar a COVID-19. O gadget foi apresentado na CES 2021 e foi indicado para o prémio Best of Innovation. O dispositivo é um aparelho médico descartável, do tamanho de uma moeda chamado BioButton. Este gadget foi produzido pela BioIntelliSense, uma empresa de monitorização contínua de saúde e inteligência clínica.

O BioButton mede continuamente a temperatura, a frequência cardíaca e a frequência respiratória em repouso e, ao mesmo tempo, analisa as alterações que podem indicar os sinais e sintomas da infeção precoce por COVID-19. Para James Mault, MD, CEO da BioIntelliSense, o BioButton é mais uma solução para ajudar no combate à COVID-19. Pode ser usado em vários cenários…

We are extremely honored to be named Best of Innovation as a CES 2021 Innovation Award honoree. The commercial launch of the BioButton COVID-19 symptom screening and vaccine monitoring solution is timely in addressing the growing challenge of safe return to worksites, school, travel, conferences and entertainment