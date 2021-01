Microsoft Teams e OneDrive vão permitir o envio de ficheiros com 250 GB

A Microsoft dispensa apresentações e continua a ser uma das maiores e mais importantes empresas tecnológicas em todo o mundo. A marca de Redmond não se deixa afetar pelos anos e mantém-se com espírito inovador,sempre pronta para trazer o melhor aos seus clientes.

Nesse sentido, a Microsoft anunciou recentemente que as plataformas Microsoft Teams e OneDrive vão permitir enviar ficheiros com 250 GB através do Microsoft 365. E esta atualização entra em vigor já no final deste mês.

Microsoft Teams e OneDrive ganham suporte a ficheiros de 250 GB

A Microsoft anunciou esta semana um aumento da capacidade máxima de upload de ficheiros no OneDrive, Microsoft Teams e SharePoint. Até aqui este limite era de 100 GB por upload, mas agora a empresa de alargou essa capacidade para 250 GB. O objetivo é então inovar e capacitar os utilizadores a serem mais produtivos através do Microsoft 365.

Desta forma, os utilizadores poderão partilhar facilmente ficheiros de grandes dimensões. Alguns exemplos são os modelos 3D de um edifício, um vídeo gravado em 8K, vários dados, projetos, fotografias profissionais, e muito mais.

Esta atualização não se destina apenas a empresas e escolas. Este recurso poderá também ser usado no caso de utilizar o OnePlus para fins pessoais. Assim, pode fazer upload daquela enorme quantidade de fotografias de família que tem guardadas numa pen.

O aumento do limite para 250 GB foi possível através da otimização do armazenamento necessário ao upload. Ou seja, cada ficheiro é dividido em partes e cada parte é criptografada por uma chave única.

Todos os ficheiros têm backup no armazenamento do Azure, o que garante uma alta disponibilidade e desempenho. Em suma, o utilizador poderá facilmente fazer upload e download dos seus ficheiros de grandes dimensões quando e onde precisar.

Para além disso também não é necessário preocupar-se em sincronizar os ficheiros grandes. Através da sincronização diferencial, apenas as alterações feitas pelo utilizador e os colaboradores são sincronizadas. Desta forma é reduzido o tempo que demora a sincronizar, o que melhora o desempenho e reduz a utilização da rede.

O suporte para upload de de ficheiros com 250 GB será lançado no final de janeiro. O recurso ficará disponível globalmente até ao final deste trimestre.