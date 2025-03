As melhores ofertas em equipamentos de áudio Tronsmart: até 41% de desconto

Pronto para aproveitar as melhores ofertas nas promoções do evento de Aniversário 328 do AliExpress? Se é um amante da música, não procure mais, a Tronsmart tem o que precisa e com descontos de até 41%!

Auscultadores Open-Ear: Caminhe à sua maneira, ouça cada som

OpenFly 2 Pro: Os primeiros auscultadores OWS da Tronsmart

Cansado de interrupções enquanto ouve música? Os auscultadores open-ear Tronsmart OpenFly 2 Pro oferecem o equilíbrio perfeito entre som imersivo e consciência ambiental. Com um design open-ear, assentam de forma segura sem comprometer a qualidade do áudio.

Equipados com um diafragma biomaterial de 12mm e tecnologia SoundPulse, garantem graves intensos e som nítido, prevenindo fugas de som com áudio canalizado de forma precisa. Seja a correr ou a trabalhar, poderá manter-se conectado tanto ao seu ambiente como à sua música. Além disso, para um conforto máximo, oferecem até 40 horas de reprodução contínua e permitem ajustar o EQ conforme desejado.

Tronsmart OpenFly 2 Pro (38% desc.)

Colunas Bluetooth Portáteis: Essenciais para levar a música consigo

Mirtune S100: Nada mais fácil do que pegar na alça

Se portabilidade e graves profundos são as suas prioridades, a coluna portátil Tronsmart Mirtune S100 é a escolha perfeita para o exterior. Projetada com uma prática alça retrátil, oferece áudio rico e imersivo através do seu sistema canais 2.1. Pode ainda amplificar os graves instantaneamente com o botão SoundPulse.

Pode levá-la para onde quiser e desfrutar de até 20 horas de reprodução, com certificação IPX7 à prova de água. Emparelhe duas colunas para uma experiência de som estéreo envolvente. E com configuração EQ personalizável via app, tem sempre o controlo do som perfeito.

Tronsmart Mirtune S100 (32% desc.)

T7: Desfrute de som surround 360°

Equipada com dois tweeters e um woofer, a coluna portátil Tronsmart T7 destaca-se pelo seu som 360° com graves potentes. Emparelhando duas colunas, poderá obter uma experiência estéreo pura. Possui ainda um controlo de volume intuitivo em roda para ajustes fáceis.

O design cilíndrico ultracompacto, com alça de transporte, torna-a fácil de levar para qualquer lado. Com certificação IPX7 à prova de água, é ideal para qualquer aventura. Como bónus, pode ajustar o EQ e a iluminação através da app.

Tronsmart T7 (29% desc.)

Colunas de festa para exterior: A festa começa onde quiser

Bang Max: Suba o volume, sinta os graves a bater

Quer impressionar os seus amigos com uma festa épica? Leve a coluna portátil Tronsmart Bang Max e surpreenda todos com um ambiente de festa incrível! Além de um som massivo de 130W, proporciona graves poderosos, médios claros e agudos nítidos. Tem mais convidados do que esperava? Ligue várias colunas Bang Max para manter o ritmo da festa para todos!

Com certificação IPX6 à prova de água e uma bateria de 24 horas, a festa não para. Além disso, pode escolher um modo EQ ou personalizá-lo através da app.

Tronsmart Bang Max (34% desc.)

Bang SE: Mova-se quando quiser

A coluna Tronsmart Bang SE oferece som estéreo brilhante para criar o ambiente perfeito onde quer que vá. Construída para o exterior, tem certificação IPX6 à prova de água, protegendo-a contra salpicos. Conta ainda com uma alça resistente e uma correia destacável, tornando-a superportátil.

Desfrute de até 24 horas de reprodução contínua. Para um som ainda mais imersivo, emparelhe duas colunas Bang SE. Onde quer que seja a festa, a Bang SE está pronta!

Tronsmart Bang SE (41% desc.)

Bang: Som rico para enriquecer a vida

A coluna Tronsmart Bang foi feita para impressionar, oferecendo um som impactante com agudos energéticos, vocais suaves e graves profundos. Use o botão SoundPulse para reforçar os graves ou ligue várias colunas para um som sincronizado e poderoso em grandes encontros. As luzes dinâmicas criam um ambiente vibrante, enquanto a certificação IPX6 à prova de água protege contra derrames.

Com até 15 horas de reprodução, basta ajustar o EQ via app conforme a sua preferência.

Tronsmart Bang (36% desc.)

Aproveite a oferta antes que desapareça!

De 17 a 26 de março, não perca a oportunidade de adquirir os seus equipamentos de áudio Tronsmart favoritos a preços imbatíveis! Além do desconto diretamente aplicável, estão disponíveis cupões adicionais do AliExpress dependendo do valor da compra, que tornam a oportunidade ainda mais aliciante. Os produtos são enviados de Espanha, com entrega rápida e segura.