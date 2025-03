Cafe New York 9/11, outra forma de olhar para o 11 de setembro

O 11 de setembro foi, como todos sabem, um dos dias mais infames das últimas décadas. O atentado às Twin Towers deixou marcas que jamais desaparecerão da memória coletiva de todos nós, em particular dos americanos. Cafe New York 9/11 é um jogo que tenta mostrar, de outra forma, o que se passou naquela manhã.

O 11 de setembro marcará para sempre um dos eventos e atos terroristas mais horrendos que tivemos a infelicidade de presenciar. O ataque às torres gémeas, que fez milhares de mortos, já foi retratado sob várias formas. Filmes, séries, livros e mesmo videojogos.

No entanto, a equipa da Virtual Sky Interactive encontra-se a preparar o lançamento de Cafe New York 9/11 para PC, uma outra forma de perceber o que se passou naquela fatídica manhã.

Café New York 9/11 é um jogo que aposta tudo numa narrativa profunda e introspetiva sobre o 11 de setembro. Os jogadores vão experienciar com este jogo, como foi viver aquele dia, na primeira pessoa, enquanto controlam Sameer, o dono de um café paquistanês-americano localizado em Lower Manhattan.

A ação decorre, como será de esperar, na manhã de 11 de setembro de 2001 e Sameer inicia mais um normal dia de trabalho. No seu café, vai atender os diversos clientes que se dirigem ao seu café mas... quando tudo começa a descambar, vai ter de arranjar forma de proteger a sua família e também tentar ajudar os Nova-Iorquinos que lhe pedem ajuda.

Pelo caminho terá de tomar decisões difíceis e cruciais, enquanto o mundo lá fora muda para sempre.

Será um jogo com uma densidade emocional bastante forte, na medida que vai levar os jogadores a uma viagem no tempo até 11 de setembro de 2001 e viverem na primeira pessoa o que se passou naquele local.

"Com Cafe New York 9/11, vamos tentar contar uma história sobre as pessoas que viveram aquele dia. As suas esperanças, as suas rotinas e os momentos de conexão antes de tudo mudar", revelou Baqir Shah, Fundador e Diretor Criativo da Virtual Sky Interactive. "Este não é um jogo sobre o ataque; é sobre as vidas que existiam antes dele e o peso desses acontecimentos nas suas vidas."

Cafe New York 9/11 está em desenvolvimento para PC e será lançado para PC, via Steam.