Amazon supera a Samsung na venda de dispositivos de streaming

Se há algo certo no mundo da tecnologia é o facto de que tudo está em constante mudança. E essas mudanças verificam-se na evolução dos equipamentos, nas necessidades dos clientes e, consequentemente, nas vendas das empresas.

Nesse sentido, informações recentes indicam que a Amazon superou pela primeira vez a Samsung na venda de dispositivos streaming.

Cada vez mais o streaming é uma escolha prioritária dos utilizadores. E para este mercado existem vários e populares dispositivos para auxiliar no funcionamento desta tecnologia.

De acordo com relatórios recentes, os dispositivos de streaming bateram um recorde no quatro trimestre de 2020, conseguindo assim alcançar a marca de 109,1 milhões de unidades vendidas. Deste cálculo fazem parte as SmartTvs, consolas e dispositivos como Fire TV Stick e Chromecast.

Amazon bate a Samsung na venda de dispositivos de streaming

Pela primeira vez a Amazon superou a Samsung na venda de dispositivos de streaming e é agora a nova líder neste segmento.

De acordo com os dados da Strategy Analytics, a Amazon vendeu 13,2 milhões de dispositivos de streaming no quatro trimestre. Este é assim um crescimento de 36% face ao mesmo período de 2019, o que fez com que a empresa conseguisse deter 12,1% do mercado. Estes valores devem-se essencialmente ao Fire TV Stick 4K, que foi o equipamento de streaming mais vendido no mundo em 2020.

Por sua vez, a Samsung desceu para o segundo lugar com 11,9 milhões de unidades vendidas, um crescimento de 9% em relação ao quatro trimestre de 2019. De qualquer forma, a marca sul-coreana mantém-se na liderança no segmento das SmartTVs, seguida da TCL e da LG.

O terceiro lugar é ocupado pela Sony, com o lançamento da PlayStation 5. A empresa conseguiu então vender 9 milhões de dispositivos de streaming no último trimestre. Este valor representa uns espantosos 116% acima do apresentado no terceiro trimestre de 2020.

Veja a lista das empresas que mais venderam dispositivos streaming:

Por sua vez, a venda global destes dispositivos corresponde a um crescimento de 9% em relação ao quatro trimestre de 2019. No total, em 2020 foram vendidas 305,3 milhões de unidades, mais 7,6% do que em 2019. E as SmartTVs foram o equipamento mais adquirido.

A Strategy Analytics refere ainda que em 2020 as empresas bateram recordes com a venda de 186 milhões de SmartTVs e 81 milhões de dispositivos streaming como o Fire TV Stick.