Apresentada há poucos dias, a Mi Band 7 é a nova proposta da Xiaomi no campo das smartbands. Os argumentos são vários e as melhorias visíveis de imediato ao ter contacto com esta nova proposta.

Assim como chegou, parece estar já a receber melhorias, através da sua primeira atualização. Esta traz algumas novidades, para a tornar ainda melhor. Saiba assim o que a Xiaomi Mi Band 7 recebeu.

Foi na passada terça-feira que a Xiaomi deu a conhecer ao mercado global a sua nova proposta no mercado das smartbands. A Mi Band 7 não é uma mudança radical neste produto de sucesso da marca, mas reúne algumas mudanças importantes para a continuidade do seu sucesso.

Com poucos dias de mercado, apenas de estar já à venda nas lojas no mercado global, a Xiaomi resolveu trazer uma novidade. A Mi Band 7 tem agora a sua primeira atualização de firmware, a 1.16.0.7, que traz algumas novidades para esta smartband.

Do que foi possível saber, a nova versão de firmware da smartband da Xiaomi traz algo que era pedido já há algum tempo. Falamos da possibilidade de controlar a intensidade da vibração da Mi Band 7. Até agora isto só era possível recorrendo a algumas apps alternativas.

Outra mudança importante vem com as faces padrão deste relógio inteligente. Estas foram aprimoradas e agora permitem que o utilizador possa tocar num dos diferentes elementos, abrindo assim diretamente essa área da smartband.

Esta atualização também adiciona outros elementos novos, como lembretes de condição física às opções do Mi Band 7. Isto vai permitir lembrar que a smartband da Xiaomi lembre o utilizador de tempos em tempos que não atingiu as suas metas diárias.

Por fim, esta primeira atualização da Mi Band 7 também corrige alguns bugs conhecidos. Estes incluem reinicializações aleatórias, o alinhamento do texto das faces do relógio integradas na secção de alarme. São excelentes novidades para esta proposta fantástica da Xiaomi.