A época dos smartphones dobráveis está de regresso: OPPO prepara novo Find N

O ano já vai a meio e esta parece ser a altura em que as fabricantes de smartphones escolheram para a presentar ao mercado as suas propostas de dobráveis. A Huawei adiantou-se com o anúncio do seu Mate Xs 2, mas as propostas de outras marcas deverão começar a surgir agora. A OPPO será uma delas com um novo Find N.

Mas o modelo Find X5 deverá receber também uma importante atualização.

O OPPO Find X5 Pro chegou em fevereiro ao mercado global com um SoC da Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen 1, sendo que na China foi equipado por um Dimensity 9000 da concorrente MediaTek.

De acordo com o leaker Digital Chat Station, uma nova versão do Find X5 está a ser desenvolvida para competir com as propostas lançadas neste segundo semestre. Este novo smartphone será alimentado por uma plataforma móvel Snapdragon 8+ Gen 1, a mais recente e poderosa da Qualcomm.

Não foram, no entanto, revelados detalhes específicos sobre qual telefone em concreto que irá receber esta atualização, já que o modelo base do OPPO Find X5 que, no caso, tem o SoC Snapdragon 888.

Ainda assim, o mais provável é que seja mesmo a versão Pro a ser melhorada.

E o OPPO Find N, o dobrável?

A OPPO tem também um modelo dobrável que já aqui tivemos oportunidade de testar, ainda que numa versão limitada em termos de ROM, já que se trata de um modelo destinado apenas ao mercado chinês.

O OPPO Find N foi lançado em meados do mês de dezembro como o primeiro smartphone dobrável da marca e este ano a fabricante poderá então dar o salto com um dispositivo melhorado e dedicado ao mercado internacional.

O leaker revelou que existe um modelo na OPPO com o nome de código Dragonfly e que deverá ser mesmo o novo dobrável, um eventual Find N2.

Além disso, a ColorOS deverá receber uma importante atualização, já baseada no Android 13. Finalmente, espera-se que este ano ainda surja um novo smartwatch Watch 3 e uma smartband OPPO Band 2.

Curioso para conhecer as propostas das OPPO para este segundo semestre?