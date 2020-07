Xbox Games Showcase: Microsoft lança primeiras cartadas

A Microsoft emitiu hoje o Xbox Games Showcase, um evento online totalmente dedicado aos jogos Xbox a caminho, desenvolvidos pelos Xbox Game Studios e parceiros.

Foram muitas e boas as notícias. Venham ver…

Decorreu hoje um evento da Microsoft, o Xbox Games Showcase, inteiramente dedicado a jogos que estão em desenvolvimento ou praticamente a ser lançados, para as consolas Xbox.

Com particular destaque para a Xbox Series X, claro está, foram anúncios e revelações bastante interessantes e com vídeos que ilustram ainda melhor o que se aproxima.

Halo Infinite

Este é um dos maiores cabeças de cartaz da Microsoft, e a apresentação começou precisamente por aí.

Chris Lee, Studio Head da 343 Industries (responsável por Halo Infinite) tomou a palavra em relação ao regresso de Masterchief e revelou que Infinite, será o mais ambicioso projeto desenvolvido pela companhia até à data.

Nas imagens deu para ver cenários fantásticos e repletos de cor e vida, que segundo Lee, irão ser jogados a 60 fps garantidos. Fruto também de ter sido desenvolvido de raiz a pensar na Xbox Series X.

Como curiosidade, o fato de Halo Infinite apresentar um mundo aberto à exploração que será várias vezes maior, em tamanho, que os dos jogos anteriores .

Um pormenor que sobressaiu nas imagens e que ainda pode vir a ser afinado, é a condução do rover do Masterchief que parece demasiado… artificial.

State of Decay 3

De seguida, e também com muito bom aspeto, foi apresentado um trailer de State of Decay 3, que vem a caminho de PC e de Xbox Series X.

Passado em Providence Ridge, esta será uma nova localização para o jogo. A sobrevivência aos zombies ganha novos contornos com a chegada à Xbox Series X, e pelo vídeo dá para perceber bem essa nova dimensão gráfica.

Como curiosidade o fato de vir a possuir multiplayer cross-platform.

Forza Motorsport

Phill Spencer revelou que, a turn 10, encontra-se a trabalhar no seu Forza Motorsport. Com lançamento para a Xbox Series X.

Com resolução 4K e recurso à tecnologia Ray Tracing, o próximo Forza Motorsport será o mais próximo da realidade que Forza jamais esteve até agora. Pelo menos é isso que Spencer acredita e adianta ainda que o jogo irá correr a uns estáveis 60 fps.

Fiquem com o trailer agora revelado:

Everwild Eternals

Dos estúdios da RARE, encontra-se em desenvolvimento, Everwild Eternals, uma aventura mágica sobre a magia que interliga tudo e todos neste mundo.

Será uma aventura que parece querer ser mais que um jogo… parece querer ser também um pensamento sobre a vida. Será lançado para Xbox Series X, Xbox One e PC.

Tell me Why

A DONTNOT Entertainment tem o dom de nos apresentar jogos com fortes temáticas e narrativas densas e profundas. Neste Xbox Games Showcase, foi apresentado um novo trailer sobre o primeiro episódio, do seu próximo jogo: Tell me Why.

Será, novamente, um jogo com um enredo forte relacionado com dois irmãos, com o seu passado e sobre a força que os une.

Ori and The Will of the Whisps

Da Moon Studios, surgiu o seu fundador Gennadiy Korol, que falou um pouco sobre a edição especial que estão a desenvolver para Ori and The Will of the Whisps.

O jogo foi originalmente lançado no início deste ano e encontra-se a ser trabalhado de forma a chegar à Xbox Series X com algumas novidades, e tirando partido de toda a capacidade da nova consola da Microsoft.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

A Private Division não podia faltar no evento, e o seu jogo de ficção cientifica, The Outer Worlds: Peril on Gorgon.

Este fantástico RPG de ficção, recheado de exploração, combate, loot e também um pouco de loucura, vai chegar à Xbox Series X e também teve lugar de destaque no Xbox Games Showcase.

Podem ver o trailer de seguida:

Grounded

Este jogo da Obsidian, tem estado a criar fortes expetativas e é um dos que mais aguardamos. Imaginem, uma espécie de “Querida, encolhi os miúdos” e, nessa altura terão a base de Grounded.

Reduzidos ao tamanho de uma formiga, Grounded é uma aventura de sobrevivência cooperativa, na qual os jogadores terão de explorar um mundo rico e repleto de curiosidades, mas repleto de perigos e desafios.

O jogo será lançado já a 28 de julho.

Avowed

Ainda da Obsidian, foi anunciado Avowed, um RPG passado num mundo de Eora, e que cujo trailer, ainda que enigmático, deixa água na boca.

Avowed foi desenvolvido de raiz para a Xbox Series X, e pelo que dá para perceber poderemos estar perante um jogo de grande qualidade. Será lançado também para PC.

As Dusk Falls

Dos estúdios independentes Interior Night surge uma novidade: As Dusk Falls, um jogo sobre valores como Família, Resiliência e Sacrifício. Será também uma aventura onde o jogador vai ajudar personagens que, de certa forma, não encaixam nos mundos em que vivem

Caroline Marshall, Studio Head de Interior Night revelou que os jogos contam histórias com personagens que têm sentimentos, receios, alegrias… mas também ajudam o jogador a conhecer-se a si próprio. E é isso mesmo que este jogo pretende.

Hellblade 2

Dos estúdios sediados em Cambridge (Inglaterra), Ninja Theory, surgiu a confirmação de que Hellblade 2, decorrerá no país nórdico, Islândia.

Foi Dom Mathews, Studio Head, quem apresentou o trailer que está a ser desenvolvido em Unreal Engine 5, para Xbox Series X e para PC.

Dom anunciou ainda um Behinf The Scenes de Hellblade 2, que levará os interessados a descobrirem um pouco mais sobre a ilha da Islândia e o porquê do jogo de localizar ali.

Psychonauts 2

Psychonauts 2 também teve direito de antena na emissão e além de mostrar um pouco da sua jogabilidade, ainda teve oportunidade de mostrar a música do jogo.

Jack Black, é um dos mais versáteis e bem humorados artistas de Hollywood e é ele que dá a voz ao jogo.

O jogo será lançado para Xbox Series X, Xbox One e PC. Podem conferir de seguida o trailer:

Destiny 2: Beyond Light

Sarah Bond, Head of Xbox Partnerships, revelou que Destiny 2, o fantástico jogo da Bungie, se prepara para se lançado para a Xbox Series X e para o Xbox game Pass.

Para os membros do Xbox Game Pass Ultimate, Destiny 2 (e todos os seus DLCs) estará também disponível para se jogar em mobile, a partir da Cloud.

Mais para o final do ano, a Bungie vai lançar uma nova versão de Destiny 2 otimizada para Xbox Series X, ou seja, com 4K e 60 fps garantidos.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Exclusivo da Xbox Series X, S.T.A.L.K.E.R. 2 será lançado para PC também. O regresso à The Zone está prometido e com um aumento exponencial de risco e perigos.

Warhammer 40.000: Darktide

Warhammer 40.000: Darktide já tem ano de lançamento, e será apenas para o próximo. 2021, será quando o jogo da Fatshark será lançado para Xbox Series X e PC.

Este grande shooter coop parece não ter idade e pelos vistos a Nova Geração vai prolongá-la ainda mais…

Tetris Effect Connected

Foi ainda revelado o Tetris Effect Connected. O popular e viciante jogo está de malas aviadas para a Xbox Series X, assim como para a Xbox One e PC.

Será lançado no final deste ano.

The Gunk

Dos criadores de Steamworld, surgirá a aventura espacial, The Gunk. Será uma aventura num planeta alienígena no qual os jogadores terão de explorar, recolher materiais, construir armas e acessórios e … sobreviver.

The Medium

Da Bloober Team, foi apresentado o trailer de The Medium. Como o nome indica, é uma história sobre o paranormal e o trailer já mostra um pouco daquilo que se poderá espera do jogo.

New Genesis Phantasy Star Online 2

Da SEGA surgiu o trailer para New Genesis, Phantasy Star Online 2 que chega em 2021 para Xbox Series X, Xbox One e PC.

Crossfire X

Um dos jogos já conhecidos e que fortes expetativas está a gerar, Crossfire X., que ainda chega este ano.

No trailer agora revelado foi possivel ver um pouco da jogabilidade que este shooter irá trazer na Xbox Series X.

Fable

Com o desenvolvimento a cargo da da Playground Games, surgiu o último anúncio, de Fable.

Será o regresso de uma série que já não surge há perto de 10 anos e o vídeo não deixa antecipar muito sobre como será o jogo.

Por fim foi ainda confirmado que os jogos Xbox como Forza Horizon 4, Sea of Thieves, ou Gears 5, serão migrados para a próxima Geração sem custos adicionais, para quem os possua.

Até ao final do ano, mais de 100 jogos estarão em fila para serem lançados para a Xbox Series X.

Foi uma boa apresentação. As expetativas são altas em relação a alguns dos títulos apresentados. O que vocês acharam?