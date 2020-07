Ensino Superior: Informações sobre quartos para o seu filho e preços

Procura de quartos no Ensino Superior? Apesar de ainda faltarem alguns dias, os pais já começam a preparar o novo ano letivo. Nesse sentido, uma das maiores preocupações é arranjar quarto o que nem sempre é fácil.

No entanto, existe agora o Observatório do Alojamento Estudantil onde pode ver o número de quartos disponíveis por uma determinada zona e o preço.

O Observatório do Alojamento Estudantil é uma nova forma de olhar o mercado de arrendamento para estudantes. Simples e prática, esta plataforma permite-lhe acompanhar o mercado do alojamento em tempo real.

Para tal basta escolher um Concelho e começar a explorar as ofertas.

O Observatório surgiu por iniciativa da área governativa da ciência, tecnologia e ensino superior em parceria com a Alfredo Real Estate Analytics, uma startup portuguesa de Inteligência Artificial e Big Data focada no mercado imobiliário, e conta com a colaboração e feedback de diferentes intervenientes no mundo académico designadamente Associações de Estudantes e Serviços de Ação Social das Universidades e Institutos Politécnicos.

Observatório do Alojamento Estudantil: Tudo sobre quartos e preços

Através desta plataforma é possível saber:

Valores de renda (Rendas praticadas em qualquer ponto do país)

Oferta diária de quartos (Número de quartos privados disponíveis em tempo real)

(Número de quartos privados disponíveis em tempo real) Oferta pública de alojamento (Rede de Residências das Instituições de Ensino Superior)

(Rede de Residências das Instituições de Ensino Superior) Demografia (Evolução da população e número de estudantes por concelho)

(Evolução da população e número de estudantes por concelho) Evolução do mercado (Variação dos preços no mercado)

(Variação dos preços no mercado) Suporte público (Uma ferramenta pública suportada pela comunidade)

Esta plataforma é feita para estudantes e promovida por entidades públicas e privadas. Sem quaisquer fins comerciais, serve apenas o propósito de trazer transparência ao mercado e suportar o processo de procura e escolha de alojamento, estando em constante desenvolvimento e atualização.

