Your Phone da Microsoft vai crescer e dar mais controlo do Android no Windows 10

Todos conhecem já a app Your Phone da Microsoft e o que traz para o Android e para o Windows 10. Esta ponte digital dá aos utilizadores um ponto central para controlar o smartphone sem terem de olhar para ele.

Não se limita a espelhar a interface e permite ter acesso a chamadas, fotografias e até notificações. A Microsoft quer agora ir mais longe e prepara-se para trazer algumas novidades para o fazer crescer e para dar ainda mais controlo.

União perfeita entre o Android e o Windows 10

Lentamente, mas de forma decidida, a Microsoft tem feito crescer a união entre o Android e o Windows 10. Para além das apps que estão nas duas plataformas, há a app My Phone, que interliga estes dois sistemas, trazendo para o Windows um controlo total.

Não tem uma simples réplica do ecrã do smartphone, mas vai buscar informação ao Android e dá-lhe controlo sobre fotografias mensagens, chamadas ou notificações. Em breve esta app vai crescer e dar mais aos utilizadores.

Your Phone vai receber muitas novidades

Do que foi já descoberto, esta app vai em breve ter também a possibilidade de gerir as apps que estão no Android. Ainda só se viu isso numa representação gráfica, mas mostra claramente que vai ser uma novidade em breve.

Provavelmente vai também receber um lancher específico para essa integração. Assim, os utilizadores podem gerir essas apps e até lançá-las. Um controlo ainda maior que por agora não está presente nesta solução.

Microsoft quer fazer crecer esta sua solução

Esta novidade vem juntar-se a outras que começam a surgir. É possível agora usar em vários smartphones e também realizar chamadas diretamente a partir da interface das mensagens. Espera-se para muito breve a possibilidade de eliminar fotografias diretamente nesta interface.

A Microsoft já mostrou que tem um empenho grande nesta app e no que ela oferece. É hoje a ponte natural entre o Windows 10 e o Android, dispensando ao utilizador ter de olhar para o seu smartphone constantemente.