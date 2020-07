Desconfinamento: Próximo evento da Xiaomi poderá ser já presencial

Devido à pandemia COVID-19, muitos foram os eventos tecnológicos cancelados ou transformados em eventos 100% digitais. Dois dos mais dinâmicos e criativos que acontecerem recentemente foram o WWDC 2020 da Apple e o evento de apresentação do OnePlus Nord com recurso à Realidade Aumentada.

A Xiaomi poderá, no entanto, ser uma das primeiras a desconfinar e fazer um evento com pessoas no mesmo espaço, incluindo a presença de Lei Jun, CEO da empresa.

A Xiaomi prepara-se para o lançamento do Mi 10 Pro Plus, uma versão melhorada do seu Mi 10 Pro. Os eventos presenciais há muito que estão suspensos por causa da pandemia COVID-19 e muitas empresas que faziam eventos internacionais, já anunciaram que iriam continuar a fazer as suas apresentações apenas por via digital.

O desconfinamento a acontecer

No entanto, com o desconfinamento a acontecer de forma gradual em muitos países, incluindo na China, passa a ser possível juntar um reduzido número de pessoas no mesmo espaço.

Assim, Lei Jun, CEO da Xiaomi, poderá ter revelado que o próximo evento da Xiaomi possa vir a ser presencial. Foi através de uma publicação na rede social Weibo que, esta manhã, falou sobre o assunto.

De repente, não realizo uma conferência de imprensa há muito tempo, deste a conferência de imprensa do Xioami Mi 10 em fevereiro. Sente a minha falta? 😎😎

Este poderá ser só um desabafo. Mas poderá ser também a revelação de que, em breve, haverá finalmente um evento onde pessoas possam partilhar o mesmo espaço.

Nos próximos dias chegarão, certamente, mais desenvolvimentos em relação a este tema. Mas a acontecer, será, evidentemente um evento localizado na China.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus

Quanto ao Xiaomi Mi 10 Pro Plus, que se especula que venha a ser o próximo lançamento da marca, não há muito ainda a dizer. Com certeza, será uma evolução do Mi 10 Pro, com processador Snapdragon 865 Plus e bateria com carregamento a 120W.

Jei Lun, poderá ainda ter revelado outras especificações, como a inclusão de altifalantes duplos, alta taxa de atualização, jack de áudio de 3,5 mm, NFC, entre outras.