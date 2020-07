PlayStation 5: A instalação de jogos vai ser diferente! Saiba como será…

Os fãs de jogos, especialmente do segmento das consolas, aguardam ansiosamente pelo lançamento da nova PlayStation 5. Esta será uma das consolas mais poderosas do mercado e, tal como já foi revelado, tem um design bastante diferente da PS4.

A instalação de jogos na PlayStation 5 também será diferente do que acontece atualmente na PS4. Saiba como vai funcionar.

Quem tem acompanhado as informações que têm sido reveladas da PlayStation facilmente percebe que esta consola chegará com muitas mudanças. A PlayStation 5 vai chegar com um CPU com 8x Zen 2 núcleos a 3,5GHz, uma GPU capaz de 10,28 TFLOPs, 36 CUs a 2,23GHz, arquitetura RDNA 2 GPU personalizada, 16GB de RAM GDDR6, 448GB/s de largura de banda de memória e uma drive SSD super rápida de 825GB. Se ao nível do hardware são várias as novidades, também ao nível do sistema há novidades, especialmente na instalação de jogos.

Como é a instalação de jogos na PS4? Como será na PlayStation 5?

Neste momento, com a PS4, ou instala tudo ou nada. O jogador tem a possibilidade de obter um jogo ou apagar um jogo, não há um “meio termo”. É verdade que existem alguns jogos que permitem que o jogador escolha qual o componente que deve ser descarregado primeiros, por exemplo, o modo single-player ou o multiplayer. Desta forma, o jogador pode começar por aceder ao jogo num dos modos mesmo antes de o jogo ter sido descarregado na sua totalidade.

Na PlayStation 5 existirão mais opções de acordo com Mark Cerny (presidente da Cerny Games,) numa entrevista que deu à Wired “Em vez de tratarmos os jogos como um grande bloco de dados, estamos a permitir um acesso mais refinado aos dados”. Isto significa que os jogadores terão a possibilidade de escolher quais as partes dos jogos que desejam descarregar, como, por exemplo, apenas o modo single-player ou o multiplayer. Os jogadores podem até instalar o jogo inteiro e desinstalar a versão single-playe, libertando assim espaço na consola.

Relativamente à instalação de jogos físicos, via DVD, tal como no PS4 os jogos físicos na PS5 precisam de ser instalados. Tal não significa que o jogador possa jogar jogos físicos sem os discos. Os discos terão de estar na consola para que o sistema possa verificar a licença do jogo.

