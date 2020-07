ASUS ROG Phone 3 afinal tem taxa de atualização (escondida) de 160Hz

O ASUS ROG Phone 3 foi anunciado de forma oficial no decorrer da semana passada como uma das grandes propostas para o universo gaming. Este smartphone foi apresentado com um ecrã de 6,59″ com resolução FullHD+ e uma taxa de atualização máxima de 144Hz, o que já era uma evolução face ao modelo anterior.

No entanto, de forma oculta, surge uma taxa de atualização de 160Hz.

Foi há poucos dias que a ASUS deu a conhecer a sua nova proposta para o segmento gaming. Trata-se de um novo smartphone com processador Snapdragon 865 Plus, com 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno. Além disso, oferece uma grande bateria de 6000 mAh, para muitas horas de jogo.

O ecrã é outra das partes importantes deste smartphone. É OLED, tem 6,59″ com resolução FullHD+ e uma taxa de atualização máxima de 144Hz.

Agora que já anda a ser testado por algumas pessoas, começam a surgir relatos de alto desempenho, que corresponde às expectativas de um topo de gama dedicado ao gaming.

Há uma taxa de atualização escondida no ASUS ROG Phone 3

Além destes relatos, há agora a indicação de uma especificação oculta (e não anunciada oficialmente). Nos seus testes, o XDA-Developers encontrou a indicação de que a taxa de atualização do ecrã do smartphone podia ir até aos 160Hz.

A referência a esta taxa de atualização foi descoberta nas Definições do telefone, ao tentar perceber como se alterava a taxa de atualização. No entanto, esta opção não surge nas definições.

Contudo, através de um comando de depuração foi possível torná-la visível. O processo pode ser seguido aqui.

No entanto, com a opção ativada, surge a dúvida se, realmente, o ecrã está a mostrar conteúdo a 160Hz. Mas, segundo os testes, executados através do site testufo.com e da app Fluid Simulation, foi possível comprovar que sim.

Segundo o autor do artigo, que está a levar a cabo os testes, ao logos dos últimos dias em que tem usado o ecrã a 160Hz, ainda não teve nenhum problema de estabilidade, pelo que considera segura a sua utilização. Ainda assim, parece que o ecrã não foi calibrado corretamente nesse modo, podendo ainda estar em processo de desenvolvimento, podendo mesmo chegar numa atualização futura.