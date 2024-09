MasterCard lança cartão de débito cripto autónomo no mercado europeu

A MasterCard, uma das maiores empresas de pagamentos do mundo, anuncia a expansão das suas operações no espaço de criptomoedas na Europa, com o lançamento de um cartão de débito cripto. O novo cartão, chamado Spend, é voltado para utilizadores que possuem carteiras de criptomoedas autónomas (sem custódia), permitindo que realizem pagamentos diretamente em milhões de estabelecimentos da rede MasterCard, utilizando as suas criptomoedas de maneira simples e prática.

Como funciona o cartão cripto autónomo

Diferentemente dos métodos tradicionais, onde as criptomoedas dos utilizadores são armazenadas por uma empresa terceira, o cartão Spend da MasterCard permite que os detentores de criptomoedas utilizem carteiras sem custódia (autónomas). Isso significa que os próprios utilizadores mantêm o controlo total sobre os seus ativos digitais, sem a necessidade de intermediários, como bancos ou plataformas de custódia.

Essa solução representa uma inovação importante no setor financeiro, já que permite que os utilizadores realizem pagamentos diretamente a partir das suas carteiras, sem envolver os riscos associados às transações peer-to-peer (P2P). Assim, é possível pagar com criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Solana e outras moedas digitais em mais de 100 milhões de comerciantes que fazem parte da rede MasterCard, proporcionando uma experiência de pagamento direta e sem complicações.

O mercado de criptomoedas em Portugal está em plena evolução, com novos projetos a surgir frequentemente. As memecoins são muito populares nas redes sociais e conquistam utilizadores e investidores, por isso também estão entre as que podem ser utilizadas com o cartão Mastercard. Exemplo disso é esta lista de memecoins e altcoins que não para de crescer, para atender aos diferentes perfis de utilizadores.

Parceria com a Mercuryo

O lançamento do cartão Spend é resultado de uma colaboração entre a MasterCard e a Mercuryo, uma empresa de pagamentos cripto com sede na Europa. A Mercuryo é conhecida pela sua especialização no setor de criptomoedas, onde a sua parceria com a MasterCard reforça o compromisso de ambas as empresas na expansão das opções de pagamentos com criptomoedas no continente europeu.

O cartão Spend utiliza o euro como moeda base, oferecendo aos utilizadores a possibilidade de pagar por bens e serviços em criptomoedas, convertendo-as automaticamente para euros no momento da transação. Além disso, a solução oferece suporte a múltiplas blockchains, permitindo que os utilizadores escolham a rede mais adequada para suas transações.

Custos e taxas associados

Embora o cartão Spend traga uma série de facilidades, também prevê algumas taxas que os utilizadores devem estar cientes. A emissão do cartão custa 1,60€, com uma taxa mensal de manutenção de 1€. Além disso, cada saque feito através do cartão incorrerá numa taxa de 0,95%. Essas taxas, embora relativamente baixas, são importantes para manter a infraestrutura de suporte ao pagamento em múltiplas blockchains.

De acordo com a Mercuryo, o suporte a múltiplas cadeias inclui redes populares como Ethereum, Solana e Injective. Essa flexibilidade garante que os utilizadores possam utilizar as suas criptomoedas preferidas para realizar pagamentos, aumentando ainda mais a conveniência e a praticidade do cartão. Além disso, a compatibilidade com diferentes blockchains reflete o compromisso da Mercuryo e da MasterCard em oferecer uma infraestrutura robusta e flexível, o que torna a utilização de criptomoedas mais acessível em diversos mercados.