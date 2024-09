E Porque Hoje é Sexta

Numa família de preguiçosos, existia o pai, a mãe, a filha, o filho e um papagaio. Depois de um jantar ninguém queria lavar a louça e então o papagaio disse:

- O primeiro a falar lava a loiça.

- Certo - disse o pai.

Calaram-se. Passado alguns minutos, o namorado da filha entra e diz:

- Boa noite.

(Nada)

- Boa noite! Olá...

(Nada)

Começa a passar a mão na perna da filha, nas mamas, no sexo, salta para cima dela e começa a fazer amor. Ninguém diz nada. Olha para a mãe, apalpa-a e faz amor com ela. Ninguém fala. Olha para o pai e vai-lhe ao cú. Faz o mesmo com o filho. Tudo calado. Então vai-se embora. Mas estava a chover. Voltou para buscar um guarda-chuva e diz o papagaio:

- Pronto, eu lavo a loiça.